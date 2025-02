As 5 melhores pontuações individuais mais altas no WPL

A primeira temporada WPL foi disputada em 2023.

A Premier League (WPL) se tornou uma das maiores ligas de choras de franquia feminina. Após as etapas da Big Bash League (WBBL), a WPL forneceu uma excelente plataforma para que os jogadores indianos emergentes compartilhem o campo com os ícones globais.

Ao longo de sua breve história, o torneio testemunhou que vários jogadores levam a liga por agressão com excelentes performances individuais. Indian Wickts ainda mais ajuda os batedores a publicar ótimas pontuações.

Nessa nota, vamos dar uma olhada nas cinco melhores pontuações individuais mais altas no WPL.

As cinco melhores pontuações individuais mais altas do WPL:

5. Decepti Sharma – 88* vs Gujarat Giants, 2024, Delhi

Decepti Sharma estrelou Warriorz contra o Gujarat Giants na WPL 2024 em Delhi.

Garantindo 153 em um lançamento lento, Decepti jogou um golpe invicto de 88 corridas de 60 bolas, incluindo nove quatro e quatro seis. Seus ingressos ajudaram a equipe a se recuperar de 35/5 e a lutar até o fim.

A UP Warriorz finalmente perdeu o jogo por oito corridas.

4. Tahlia McGrath – 90* vs Delhi Capitals, 2023, Dy Patil Stadium

Conhecida por sua consistência no formato T20, Tahlia McGrath lutou sozinha por Warriorz contra o Delhi Capitals no jogo da liga WPL 2023 no Dy Patil Stadium.

Perseguindo 212 corridas, UP Warriorz perdeu Wickts em intervalos regulares, mas McGrath se apegou a uma extremidade do dobro, marcando 90 de 50 bolas, que incluíram 11 e quatro.

Devido à falta de apoio do outro lado, a UP Warriorz finalmente perdeu o jogo por 42 corridas.

3. Harmanpreet Kaur – 95* vs Gujarat Giants, 2024, Delhi

Harmanpreet Kaur estava no seu melhor durante o jogo para o estágio da liga WPL 2024 com os índios de Mumbai e Gujarat Giants em Delhi.

Perseguindo um alvo desafiador de 191 corridas, o capitão do meu time liderou a equipe com 95 de 48 bolas invictas, incluindo 10 quatro e cinco seis.

Harmanpreet adicionou 93 corridas com Amelia Kerr para selar o jogo por sete postigos.

2. Alyssa Healy – 96* vs Royal Challengers Bengaluru, 2023, Brabourne

O lendário Wickt-Kickt-Kickt Alyssa Healy Mass criticou um 96 invicto contra o Royal Challengers Bengalur em Brabourne em 2023.

As entradas explosivas de Healy deixaram apenas 47 bolas e apresentaram 18 quatro e seis. Ele se juntou às forças com Devika Vaidya (36*) para adicionar 139 corridas invictas para guiar a equipe a uma confortável 10 vitória

Ela foi nomeada jogadora de jogo por seus esforços.

1. Sophie Devine – 99 vs Gujarat Giants, 2023, Brabourne

Sophie Devine tem o registro da maior pontuação individual na WPL por suas 99 corridas em Brabaurne contra os Giants Gujarat em 2023.

O que torna essa entrada especial é que ela veio ao perseguir um grande objetivo de 189 corridas. Ao abrir os ingressos, Devine quebrou 99 corridas de apenas 36 bolas, incluindo nove quatro e oito seis. Ele acrescentou 125 corridas com Smriti Mandhana para estabelecer o jogo para o Royal Challengers Bengaluru.

O RCB venceu o jogo por oito postigos.

(Todas as estatísticas são atualizadas até 14 de fevereiro de 2025)

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.