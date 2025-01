As 5 principais batalhas de jogadores a serem observadas no 2º T20I, Chennai

A Índia venceu o primeiro IND vs ENG T20I em Calcutá por sete postigos.

A Índia derrotou a Inglaterra no primeiro T20I em Calcutá. Foi um grande esforço dos jogadores de boliche indianos para restringir a Inglaterra a 132. Depois, foi o massacre de Abhishek Sharma, que acertou uma bola de 20 e cinquenta. que levou a Índia a cruzar a linha com total facilidade.

A Índia registrou sua maior vitória contra a Inglaterra no T20Is, em termos de bolas restantes. Índia e Inglaterra agora se enfrentarão no segundo IND vs ENG T20I.

O jogo está programado para começar no sábado, às 19h IST, no MA Chidambaram Stadium, Chennai. A Equipe Índia tentará replicar o que fez em Calcutá. Mas a Inglaterra pode recuperar.

Ambos os lados têm jogadores T20 incríveis, e olhamos para as cinco batalhas de jogadores principais no segundo T20I para ficar de olho.

IND vs ENG: As 5 batalhas principais dos jogadores a serem observadas no primeiro T20I, Calcutá

1. Abhishek Sharma x Jofra Archer

Abhishek Sharma continuou sua abordagem ultra-agressiva e valeu a pena no primeiro jogo. Ele marcou cinquenta em apenas 20 bolas e marcou 79 em 34 bolas, com cinco de quatro e oito de seis. Uma coisa é certa: seguirá com sua estratégia também na segunda partida.

Porém, Jofra Archer também parecia em grande contato com 2/21 e incomodava os batedores com seu ritmo. Seria divertido ver Archer e Sharma batalhando no jogo de poder.

2. Sanju Samson x Mark Wood

Sanju Samson teve uma breve estadia no primeiro T20I. Ele acertou 26 em 20 bolas. Saiu ao tentar atacar Archer com a bola curta. Samson está em grande forma e atingiu três séculos nas últimas seis entradas.

Mas ele tem alguns problemas com a bola curta. É por isso que Mark Wood pode ser um cliente perigoso de se lidar. Wood adora rebater os batedores com ritmo, e Samson, com sua forma, tentará enfrentá-lo.

3. Jos Buttler x Varun Chakravarthy

O capitão inglês foi o único guerreiro de sua equipe em Calcutá, permanecendo alto e mirando nos arremessadores indianos de forma inteligente. Ele teve grande controle contra os spinners e aproveitou as bolas perdidas. Ele marcou 68 em 44 bolas. Buttler é a espinha dorsal da seleção inglesa e se sair cedo os visitantes ficarão pressionados.

A Índia tem seu trunfo no meio, em Varun Chakravarthy. O spinner misterioso está em excelente forma e adicionou off-spin ao seu arsenal. A batalha entre Buttler e Varun pode ser uma virada de jogo no meio do caminho.

4. Liam Livingstone x Axar Patel

Todos nós sabemos o que Liam Livingstone pode fazer no seu dia. Ele é um dos batedores mais difíceis do críquete hoje. Ele teve a infelicidade de caçar patos em Calcutá. Mas podemos esperar que ele se recupere. No entanto, é ligeiramente vulnerável aos efeitos.

Será difícil para Livingstone escapar das fiandeiras indianas. Especialmente Axar Patel, que arremessa de postigo em postigo, e Chennai tem um arremesso útil para os spinners. É por isso que Livingstone contra Axar será uma batalha interessante.

5. Phil Salt x Arshdeep Singh

Arshdeep Singh deu o tom para a Índia no primeiro jogo ao dispensar o primeiro gol de forma barata, e a Inglaterra ficou na defensiva desde o início. O marcapasso do braço esquerdo está no seu melhor desde o T20 do ano passado. Como ele pode balançar a nova bola para os dois lados, é muito difícil acertá-lo.

O inglês Phil Salt também tem se saído muito bem no críquete T20 nos últimos anos. Ele é alguém que pode tirar o jogo do adversário no jogo de poder. Embora tenha conseguido lançar Arshdeep no primeiro over em Calcutá, Salt se apoiou para derrotar o costureiro indiano do braço esquerdo em Chennai. Esta batalha será importante para o impulso do power play para ambas as equipes.

