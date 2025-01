As 5 principais batalhas de jogadores a serem observadas no primeiro T20I, Calcutá

A série IND vs ENG T20I começará em 22 de janeiro no Eden Gardens.

Raramente uma série T20I gera tanto entusiasmo quanto a próxima série Índia x Inglaterra. A série T20I de cinco partidas verá confrontos entre duas potências limitadas – Índia e Inglaterra são duas das três equipes que venceram a Copa do Mundo T20 Masculina da ICC duas vezes.

A Índia teve um 2024 absolutamente dominante em T20Is. Eles venceram a Copa do Mundo T20 de 2024 e depois venceram quatro séries bilaterais consecutivas, três delas sob o comando do novo capitão Suryakumar Yadav.

Embora a Inglaterra tenha feito isso anos atrás, a Índia adotou, nos últimos anos, uma abordagem agressiva no críquete de bola branca. Mais recordes poderiam ser quebrados no primeiro T20I em Calcutá. Os Eden Gardens tornaram-se um paraíso de rebatidas, como se pode ver pelas pontuações aqui no IPL 2024.

Com ambas as equipes repletas de superestrelas do T20, vamos dar uma olhada nas cinco batalhas de jogadores principais no primeiro T20I às quais devemos prestar atenção.

IND vs ENG: as 5 principais batalhas de jogadores a serem observadas no 1º T20I, Calcutá

1. Sanju Samson x Mark Wood

Sanju Samson tem estado em excelente forma no T20Is recentemente, tendo quebrado três séculos em suas últimas cinco entradas do T20I. Ele enfrentará o impetuoso Mark Wood, que retorna ao críquete internacional após uma lesão forçada devido a um problema no cotovelo.

Wood tem ótimo ritmo e bate forte no chão, enquanto Samson gosta que a bola chegue ao taco. A batalha deles no jogo de poder seria emocionante.

2. Suryakumar Yadav x Jofra Archer

As primeiras corridas internacionais de Suryakumar Yadav vieram depois de uma vitória sensacional sobre Jofra Archer em 2021. A dupla retomaria a batalha nesta série.

Archer é uma ameaça tanto com as bolas novas quanto com as antigas, enquanto Suryakumar é um dos melhores batedores T20 do mundo. A disputa deles pode ser o fator decisivo no 1º T20I.

3. Hardik Pandya x Adil Rashid

Uma batalha intermediária que esperamos no IND vs ENG 1º T20I será entre Hardik Pandya e Adil Rashid. Ambos são jogadores T20 muito experientes e excelentes em suas habilidades.

Pandya é um saqueador de spin e tem uma propensão para acertar seis em spinners, enquanto Rashid é um dos spinners T20 mais experientes do mundo e alguém que já jogou boliche em todos os tipos de situações e contra os batedores mais destrutivos.

4. Arshdeep Singh x Phil Salt

Arshdeep Singh teve um ótimo 2024 em T20Is, pois conquistou 36 postigos em 18 jogos e foi o principal tomador de postigos na Copa do Mundo T20 de 2024.

Ele levará a nova bola para a Índia no IND vs ENG 1st T20I e enfrentará Phil Salt, que marcou 350 corridas no IPL 2024 em Eden Gardens com uma taxa de acertos de 185. Arshdeep tentaria balançar a bola para os dois lados. para superar Salt, enquanto a estreia da Inglaterra teria como objetivo uma grande plataforma de lançamento no powerplay.

5. Varun Chakravarthy x Harry Brook

Varun Chakravarthy retornou com sucesso à equipe indiana T20I, conquistando 17 postigos em seus últimos sete jogos, incluindo cinco na África do Sul. Ele jogou de forma impressionante pelo Eden no IPL 2024, gerenciando 10 postigos com uma economia organizada de 8,74.

Chakravarthy conseguirá manter seu desempenho contra a sensação em ascensão da Inglaterra, Harry Brook, que teve média de 54 em T20Is em 2024 e marcou 150? Descobriremos no 1º T20I em Calcutá.

