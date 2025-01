As 5 principais figuras do boliche de Scott Boland no teste de críquete

Scott Boland fez sua estreia no teste em 2021.

O marinheiro australiano Scott Boland é um dos arremessadores rápidos mais subestimados da geração atual. Apesar de sua excepcional disciplina no boliche e recorde impressionante no críquete doméstico, Boland não conseguiu uma chance no time de testes da Austrália devido à presença do trio repleto de estrelas formado por Mitchell Starc, Josh Hazlewood e Pat Cummins.

Boland fez sua estreia no teste em 2021, aos 32 anos, contra a Inglaterra, em Melbourne, e instantaneamente incendiou o cenário para se tornar o marcapasso reserva titular.

Especialista em movimentos de costura, o marcapasso alto adicionou armas como swing reverso e entrega de swing ao seu arsenal para se tornar um grande trunfo para a equipe de testes australiana.

Neste artigo, daremos uma olhada nas cinco principais figuras do boliche de Scott Boland no teste de críquete.

As cinco principais figuras do boliche de Scott Boland no teste de críquete

5. 16/03 x Índias Ocidentais, 2022, Adelaide

O velocista vitoriano exibiu sua habilidade de elite com a bola na mão durante o Teste de Adelaide da turnê das Índias Ocidentais pela Austrália em 2022. Depois de postar 511 corridas em suas primeiras entradas, o ataque de boliche da Austrália dispensou os visitantes com 214 corridas.

Boland estrelou pelos anfitriões, registrando números de 16/03, incluindo as expulsões de Kraigg Brathwaite e Jermaine Blackwood. A Austrália acabou vencendo o teste por uma enorme margem de 419 corridas.

4. 36/4 x Inglaterra, 2022, Sydney

Boland registrou excelentes resultados de 4/36 contra a Inglaterra, em Sydney, em 2022, na segunda partida Teste de sua carreira. Boland superou a ordem de rebatidas da Inglaterra nas primeiras entradas do Teste de Sydney com um lançamento de quatro postigos para restringir os visitantes a 294 corridas.

Seu feitiço excepcional incluiu postigos importantes de Joe Root e Jonny Bairstow. O jogo terminou com um empate emocionante, com a Inglaterra sobrevivendo aos dois últimos saldos do jogo com um postigo na mão.

3. 31/04 x Índia, 2025, Sydney

Com a lesão de Josh Hazlewood, Boland deixou uma grande marca no BGT 2024-25, ajudando a Austrália a vencer a série por 3-1. No teste final da série em Sydney, Boland levou o prêmio de Melhor em Campo por seus 10 postigos no jogo.

Na segunda entrada da Índia, eles venceram 31/04. Em 20 saldos nas entradas, ele lançou oito donzelas, não cedendo um centímetro aos batedores indianos. Suas demissões incluíram Jaiswal, Kohli, Pant e Nitish Kumar Reddy. A Índia foi eliminada por 185 em seu primeiro turno.

2. 45/06 x Índia, 2025, Sydney

No segundo turno da Índia no Teste de Sydney do BGT 2024-25, Boland conquistou o segundo lance de cinco postigos de sua carreira de testes.

Ele conseguiu seis postigos em 45 corridas. Isso incluiu quatro dos sete primeiros colocados da Índia. Os seis de Boland significaram que a Índia não conseguiu marcar mais de 160 corridas, com os anfitriões acabando por vencer a partida por seis postigos.

1. 07/06 x Inglaterra, 2021, Melbourne

Os melhores números de entradas de boliche de Scott Boland no teste de críquete são 6/7, que ocorreu em sua estreia contra a Inglaterra em 2021, em Melbourne.

Os seis fer de Boland ajudaram os anfitriões a restringir a Inglaterra a apenas 68 corridas na segunda entrada. O que torna este desempenho no boliche especial é o fato de ter ocorrido em uma situação crítica, onde a Inglaterra teve a oportunidade de marcar um gol desafiador para a Austrália.

Os esforços de Boland fizeram com que a Austrália vencesse o Boxing Day Test por uma entrada e 14 corridas. O marcapasso conquistou o prêmio de Melhor em Campo em sua estreia.

(Todas as estatísticas são atuais em 16 de janeiro de 2025)

