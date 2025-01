As 6 melhores jogadoras de críquete indianas com mais séculos (100) no WODI Cricket

Reshma Gandhi foi o primeiro jogador de críquete indiano a marcar um século no críquete WODI.

A seleção indiana de críquete feminino fez sua estreia nos ODIs femininos em 1978. Embora as Mulheres de Azul ainda não tenham conquistado o título da Copa do Mundo ODI Feminina, elas produziram alguns batedores extraordinariamente talentosos neste formato.

Reshma Gandhi foi a primeira jogadora de críquete indiana a marcar um século no críquete WODI, feito que ela alcançou em 1999. Depois de Gandhi, mais 13 mulheres indianas registraram séculos WODI, e seis delas o fizeram em várias ocasiões.

Neste artigo falaremos sobre as seis mulheres indianas que mais registraram séculos de WODI.

Lista das seis melhores jogadoras de críquete indianas com mais séculos (100) no críquete WODI:

6. Jaya Sharma – 2

O ex-abridor da Índia Jaya Sharma se aposentou com dois séculos no críquete WODI. Ele jogou 77 partidas entre 2002 e 2008 e marcou 2.091 corridas com uma média de 30,75.

Jaya registrou séculos WODI contra o Paquistão e a Austrália. Ele detém o recorde de terceira maior pontuação (138*) de um indiano no WODI.

5.Tirush Kamini – 2

O ex-abridor Thirush Kamini foi um dos poucos jogadores de críquete indianos a fazer séculos em testes femininos e WODIs. O canhoto jogou pela Índia entre 2006 e 2017 e disputou 39 WODIs.

Ele marcou 825 corridas com uma média de 25,78 com dois séculos e três meio séculos. Kamini atingiu séculos contra as Índias Ocidentais e a Irlanda.

4. Punam Raut – 3

Punam Raut é um dos três jogadores de críquete indianos que marcou dois ou mais séculos WODI em um ano civil. Raut jogou 73 WODIs entre 2009 e 2021.

Ele marcou 2.299 corridas com uma média de 34,83 ​​com trezentos, dois desses séculos ocorrendo em 2017, quando ele teve uma média de 59 ao longo do ano. Suas três toneladas WODI foram contra Irlanda, Austrália e África do Sul.

3. Harmanpreet Kaur – 6

Harmanpreet Kaur é um dos maiores nomes do críquete feminino indiano. Kaur é o único jogador de críquete indiano a ter marcado duas vezes vários séculos de WODI em um ano civil.

Kaur fez sua estreia no WODI em 2009 contra o Paquistão. Até agora, ele jogou 138 partidas e marcou 3.715 corridas com uma média de 37,52 em seis séculos.

Kaur atingiu séculos WODI contra Inglaterra (duas vezes), Bangladesh, Austrália, Índias Ocidentais e África do Sul.

2. Mithali Raj – 7

Mithali Raj se aposentou com uma das carreiras mais famosas do críquete feminino. Ela é um dos dois jogadores de críquete indianos que marcou um século na estreia no críquete WODI.

Mithali detém vários recordes no críquete feminino, incluindo maior número de corridas, corrida mais longa no WODI, mais meio século em entradas consecutivas no WODI e muito mais.

Mithali jogou 232 WODIs e marcou 7.805 corridas com uma média de 50,68 com setecentos. Além de sete séculos, também teve cinco pontuações nos anos noventa.

1. Smriti Mandhana – 10

Smriti Mandhana foi o que mais rebateu em séculos (10) por um batedor indiano no WODI. Mandhana é uma das melhores abridoras do críquete feminino da atualidade. Ele tem sido uma máquina de corrida para a Índia no WODI e é uma fera, principalmente na perseguição.

Desde sua estreia no WODI em 2013, Smriti jogou 97 partidas e marcou 4.209 corridas com uma média de 46,25 em 10 séculos.

(Todas as estatísticas atualizadas em 15 de janeiro de 2024)

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.