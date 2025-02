As 6 melhores pontuações individuais mais altas de batedores indianos no T20i Cryket

Apenas seis rebatedores indianos marcaram 120 ou mais em uma entrada no críquete T20i.

Escrever um século nos internacionais T20 (T20Is) é uma grande coisa e marcar mais de cem corridas em um jogo de 120 bola por paralelo é considerado uma ótima figura. O ex -capitão indiano Rohit Sharma obteve a maior parte dos séculos para a Índia, cinco, que também são mais altos no T20Is, juntamente com Glenn Maxwell, da Austrália.

Suresh Raina foi o primeiro batedor indiano a chegar à marca de três dígitos no T20is, ele marcou 101 contra a África do Sul no jogo T20 da Copa do Mundo em 2010. Desde então, mais 12 batedores alcançaram esse feito especial no Crickt T20i. Seis deles atingiram vários séculos e dois deles chegaram a séculos consecutivos em duas entradas! Neste artigo, falaremos sobre a maior pontuação individual para a Índia no Cricket T20I.

Aqui estão as 5 melhores pontuações individuais mais altas dos batedores indianos no críquete T20i

6. N Tilak Varma – 120 não foi:

Em 15 de novembro de 2024, N Tilak Varma marcou seu segundo século T20i. Ocorreu contra a África do Sul no Wanderers Stadium, em Joanesburgo, na última partida da série T20i de quatro jogos entre as duas nações. O que o torna mais interessante é que Tilak quebrou seu segundo século consecutivo depois de ter atingido sua donzela no terceiro jogo da série.

Tilak quebrou uma bola de 41 e acabou invicta com 120 de 47 entregas. Seus ingressos incluíram nove quatro e 10 seis. 120 Tilak Varma é a quinta maior pontuação individual de um batedor indiano no formato internacional mais curto.

5. Rohit Sharma – 121 não foi:

Rohit Sharma marcou 121 corridas invictas em 69 bolas que incluíram 11 quatro e oito seis contra o Afeganistão no terceiro T20i da série de três jogos entre os dois países em 2024, disputados no Estádio M. Chinnaswamy em Bengaluru. Esta entrada de Rohit foi especial, já que ele jogou um golpe brilhante para colocar a Índia no topo. Esta é a maior pontuação individual de Rohit no T20Is. Com este século, Rohit Sharma também completou seu T20i do século V e se tornou o primeiro batedor a fazê -lo em T20Is.

4. Virat Kohli – 122 não foi:

Virat Kohli marcou apenas cem no críquete T20i, que chegou à Copa da Ásia de 2022 contra o Afeganistão. Esta foi sua 71ª tonelada internacional para a Índia e chegou quase depois de três anos. Virat marcou 122 corridas invictas de 61 bolas, incluindo 12 quatro e seis. A Índia fez 212/2 e restringiu o Afeganistão a 111/8 para vencer por 101 corridas.

3. Ruturaj Gaikwad – 123 não foi:

Ruturaj Gaikwad marcou seu T20I Cem Maiden Maiden em 2023. Ele chegou em casa contra a Austrália em novembro de 2023. Embora a Índia tenha perdido esse jogo, ele foi uma das melhores centenas de um batedor indiano em T20is. Batting Primeiro, a Índia registrou um grande objetivo de 222/3. Gaikwad fez 123 em 57 bolas, com 13 quatro e sete seis. A Austrália fez 225/5 cortesia do Glenn Maxwell Descont.

2. Shubman Gill – 126 não foi:

O maior recorde de pontuação individual de um batedor indiano no críquete T20i pertencia a Shubman Gill antes de ser quebrado por Abhishek Sharma. A maior pontuação T20i de 126 Shubman Gill chegou a um jogo contra a Nova Zelândia em Ahmedabad em fevereiro de 2023.

Em primeiro lugar, a Índia fez uma ótima pontuação de 234/4. Gill quebrou 126 de 63 bolas invictas, com 12 quatro e sete seis. Após uma boa exposição de rebatidas, a Índia também teve um bom desempenho com a bola. Eles foram para a Nova Zelândia por apenas 66 corridas e venceram o jogo por uma margem de massa de 168 corridas.

1. Abhishek Sharma – 135:

Em 2 de fevereiro de 2025, o abridor indiano Abhishek Sharma marcou seu T20i do segundo século. Ele chegou contra a Inglaterra no Estádio Wankhede, Mumbai, na última partida da série T20i de cinco jogos entre os dois lados.

Durante sua estadia, Abhishek quebrou 135 de 54 bolas. Ele completou sua tonelada em apenas 37 bolas, o que a torna a segunda tonelada mais rápida por um batedor indiano em T20is. Abhishek atingiu 13 e sete limites em suas entradas. 13 Seis de ele também são os mais afetados por uma massa indiana em uma entrada no críquete T20i.

(Todas as estatísticas e números são atualizados até 2 de fevereiro de 2025)

