As 8 equipes de desempenho mais baixas da temporada de basquete universitário 2024-25 masculina até agora

Estamos chegando ao trecho final da temporada regular de basquete universitário 2024-25.

A maioria das equipes está entrando na segunda metade das temporadas da conferência agora que o calendário se voltou para fevereiro. E existem algumas escolas de letreiro que têm algum trabalho a fazer para melhorar seu plantio no torneio da NCAA ou mesmo simplesmente ir ao campo. Aqui está uma olhada em oito das equipes mais baixas do basquete universitário até agora.

Carolina do Norte (13-10, 6-5 ACC)

A derrota de Carolina 87-70 contra Duke no sábado foi muito pior do que a pontuação final indicou. A UNC foi superada por El Salto e agora perdeu quatro de seus últimos cinco jogos. Duke foi a única equipe classificada que os Tar Heels enfrentaram nessa seção.

Embora seja justo, o Duke nº 2 é o único time classificado no ACC. É um ano baixo para a conferência em geral e a Carolina do Norte incorpora as lutas do ACC. O Tar Heels é o sétimo na conferência até agora e perdeu quatro jogos por uma única posse. Ah, eles também são 1-9 contra as equipes classificadas como oponentes quad 1 na classificação NET da NCAA.

No entanto, a vantagem da UNC é uma programação relativamente suave para o resto da estrada. Fora do final da temporada regular contra o Blue Devils, o único outro jogo da Carolina do Norte que permanece contra uma equipe à frente na classificação do ACC é uma viagem a Clemson em 10 de fevereiro.

Arkansas (13-8, 2-6 segundos)

A primeira temporada de John Calipari em Fayetteville ficou um pouco mais brilhante no sábado, quando os Razorbs venceram em seu retorno a Kentucky. O Arkansas foi 13 dos 25 da linha de 3 pontos na vitória de 89 a 79. A vitória foi a segunda do Arkansas em seus últimos três jogos após um início de 0 a 5 para jogar a SEC.

A SEC é a conferência mais difícil do país e pode obter um número recorde de equipes no torneio da NCAA. O Arkansas tem a capacidade de ser uma dessas equipes, especialmente se o jogo de Kentucky fosse mais indicativo do teto da equipe do que uma derrota de três pontos contra Oklahoma, apenas alguns dias antes.

Mas existem poucas vitórias fáceis no cronograma de Razorbacks. O Arkansas tem cinco jogos contra o time dos 25 melhores nesta semana e também faz viagens ao Texas e Vanderbilt. O Arkansas pode precisar vencer alguns jogos no torneio da SEC para se sentir muito bem com suas possibilidades de torneios da NCAA.

O Arkansas venceu dois dos oito jogos da SEC até agora. (Foto de Wesley Hitt/Getty Images)

UConn (16-6, 8-3 Big East)

Os dois defensores de tempo são apenas dois jogos de St. John no topo do Big East e são o quarto na conferência. Mas já foi uma temporada de frustração para o treinador Dan Hurley, cuja raiva do comércio tem sido a história dominante.

O UConn perdeu os três jogos que jogou no convite Maui, já que os Huskies perderam por três pontos combinados com Memphis e Colorado antes de Dayton ser desencorajado. E os Huskies perderam Villanova e Xavier e Creighton em casa, embora os ladrilhos estejam em segundo lugar na conferência.

Este ainda é um time que pode vencer o Big East e correr novamente no torneio da NCAA. E um título do Big East se torna muito mais fácil de imaginar com uma vitória na noite de sexta -feira. A visita de St. John Storords antes da UConn jogar em Creighton em 11 de fevereiro.

Indiana (14-8, 5-6 Big Ten)

Os fãs de Indiana não têm medo de mostrar seu desgosto com a maneira como o time de Mike Woodson jogou nesta temporada. Indiana está em um meio confuso dos dez grandes após cinco derrotas nos últimos seis jogos, incluindo uma derrota de cinco pontos em Purdue no sábado.

A programação não é muito indulgente em um futuro próximo. Os Hoosiers visitam o nº 21 de Wisconsin na noite de terça -feira, antes de organizar o nº 24 do Michigan no sábado e depois ir para o número 9 do Michigan. Não está fora de lugar que a sequência do perdedor se estenda a seis jogos antes das visitas à UCLA em 14 de fevereiro. E se o fizer, as esperanças do torneio de Indiana estarão em problemas sérios.

As esperanças do torneio de Indiana são muito longas neste momento. (Foto de Michael Reaves/Getty Images)

Gonzaga (16-7, 7-3 Costa Oeste)

A presença de Bulldogs nesta lista se deve em grande parte ao padrão do sucesso da Conferência da Costa Oeste que se estabeleceu. Gonzaga não perdeu mais de três jogos no jogo da conferência desde a temporada de 1997-98. Essa também foi a última vez que Gonzaga não conseguiu fazer o torneio da NCAA.

Provavelmente não precisamos nos preocupar que os Bulldogs quebrem sua série de torneios nesta temporada, embora estejam três jogos atrás da primeira de Saint Mary. Gonzaga continua sendo o número 11 nas métricas de Kenpom com uma ofensiva que ocupa o quarto lugar no país. Pelo contrário, a métrica do destino de Gonzaga ocupa 351 de 364 equipes no nível superior do basquete universitário.

Cincinnati (12-9, 2-8 Big 12)

Os Bearcats abriram a temporada no número 20 no top 25 da AP e estão atualmente no Big 12.

Cincinnati entra no jogo de quarta -feira na UCF em sua segunda série de quatro jogos da temporada no jogo da conferência. Os Bearcats perderam a Virgínia Ocidental em casa no sábado, um time que também entra no jogo em uma sequência de três jogos perdidos e as únicas vitórias da conferência de Cincy até agora estão sobre o estado do Arizona e do Colorado. Os Sun Devils têm três grandes vitórias e o Colorado tem 0-10. No momento, Cincinnati é o número 53 na classificação líquida da NCAA e é 0-6 contra os oponentes Quad 1.

Rutgers (11-11, 4-7 Big Ten)

Os Scarlet Knights não eram participantes da pré -temporada para vencer os Big Ten. Mas também foi possível imaginar os Rutgers obtendo uma semente de dígito única no torneio da NCAA pela primeira vez desde 1991. Afinal, essa era uma equipe que se orgulhava.

Em vez disso, Rutgers mal supera seus oponentes e permite quase 75 pontos por jogo. Bailey e Harper são os melhores marcadores da equipe e combinam 39 pontos por jogo. Mas ninguém mais na equipe tem uma média de 7,2 pontos por jogo e Harper está lidando com uma entorse no tornozelo.

Como Bailey e os Scarlet Knights terão que correr no final da temporada para fazer o torneio da NCAA. (Rich Graessle/Getty Images)

Estado do Kansas (10-11, 4-6 Big 12)

Os Wildcats tiveram o sucesso mais recente de qualquer equipe deste grupo após um miserável dezembro e janeiro. O estado de Kansas venceu três seguidos e venceu o então. 3 Estado de Iowa 80-61 na estrada no sábado para tomar a série de vitórias nos 29 jogos da ISU.

No entanto, as coisas eram realmente feias antes da sequência de Mini Win. A KSU havia perdido nove de seus 10 jogos anteriores, uma seção que incluiu uma derrota de dois dígitos contra o estado de Wichita e uma sequência de seis jogos perdendo no Big 12.

Deveríamos ter uma boa idéia de como essa corrida sustentável pelo Kansas State muito em breve. Os Wildcats recebem o número 16 do Kansas no sábado antes das visitas ao NO.