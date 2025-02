As alegações de “fixação de pitches” atingiram o troféu de Ranii. Uma grande alegação de Jamm e Caxemira contra Barod liderada por Krunal Panda

O grupo de elite em andamento e a partida entre Dżammu e Caxemira e Baroda no troféu Ranii têm luz no centro das atenções por razões incorretas. O jogo, que é disputado no Reliance Stadium, em Vadodar, foi perturbado por controvérsia após sérias alegações contra a equipe Barody. A equipe que visitava Jammu e Caxemira acusou que seus oponentes foram manipulados pelo campo onde a partida jogou. O protesto dos jogadores da J&K também começou a partida começando no final do terceiro dia do jogo.

O incidente ocorreu no sábado, quando o treinador J&K Ajay Sharma sentiu que havia uma diferença na cor do campo, que estava no jogo nos dois primeiros dias, ele informou Indian Express. Uma queixa oficial sobre o mesmo problema também foi apresentada ao lado.

Por outro lado, os anfitriões de Baroda negaram claramente as alegações, chamando -a de “infundada”.

“As alegações feitas pelo treinador da J&K são infundadas. Outfield estava molhado e, por causa do inverno, houve umidade em campo, e mesmo no campo estava molhado. O árbitro está muito sozinho. Todo mundo que jogou críquete entenderá que no inverno lá no inverno lá, no inverno, há umidade em campo e, às vezes, em campo, às vezes é atrasado. Treinador – disse o balconista da Baroda Cricket Association, conforme relatado pelo jornal.

A partida é de grande importância para ambas as equipes, especialmente Barody. Embora a vitória possa ajudar a Jammu e a Caxemira a terminar no topo de seu grupo, Baroda também precisa de vitória para chegar ao quarto -finalizações.

Jammu e Caxemira marcaram uma meta de 365 velocidades para Baroda na partida.