As bolas paradas são decisivas na corrida dos playoffs

Odisha FC e NorthEast United FC marcaram mais gols na ISL.

A temporada 2024-25 da Superliga Indiana (ISL) proporcionou sua cota de emoção, mas à medida que a corrida dos playoffs se intensifica, um elemento tático se destacou: lances de bola parada. Sejam cobranças de falta executadas com perfeição, escanteios inteligentes ou pênaltis clínicos, os lances de bola parada foram fundamentais para definir o desempenho da equipe nesta temporada do ISL. Com Mohun Bagan Super Giant sentado confortavelmente no topo da tabela do ISL (35 pontos) e times no meio disputando lugares cruciais nos playoffs do ISL, a capacidade de capitalizar em cenários de bola parada está moldando a sorte de muitos.

Nesta fase do ISL, o Odisha FC e o NorthEast United FC são os que marcaram mais golos (31), seguidos de perto pelos Mariners (30). Embora tenha havido alguns gols excepcionais em jogos abertos, os lances de bola parada também foram fundamentais para o jogo das equipes nesta temporada do ISL, com as unidades recorrendo regularmente a eles para derrubar os adversários.

Mohun Bagan Super Giant: Mestres da Precisão

Liderando a tabela do ISL com 35 pontos, Mohun Bagan tem demonstrado notável eficiência, com metade de seus 30 gols vindo de bola parada. O boliche preciso de Greg Stewart e a habilidade de finalização de Alberto Rodriguez (4), Tom Aldred (2) e Subhasish Bose (3) fizeram deles uma força a ser reconhecida. Sua capacidade de marcar em lances de bola parada tem sido um revés constante quando a equipe não está atirando com força total no ISL.

Odisha FC e Jamshedpur FC: excelência criativa

O Odisha FC (31 gols), com 12 gols em lances de bola parada, se beneficiou do brilhantismo de Ahmed Jahouh e Hugo Boumous, enquanto o talento de Diego Mauricio nas cobranças de falta tem sido sensacional. O brasileiro é facilmente um dos melhores cobradores de falta da ISL no momento, pois possui a habilidade de marcar gols em situações absolutamente desesperadoras. Ele registrou 11 gols, sete gols e quatro assistências nesta temporada do ISL.

Entretanto, o Jamshedpur FC, liderado pelo seu quarteto estelar formado por Jordan Murray, Javier Siverio, Javi Hernandez e Rei Tachikawa, marcou 10 golos em lances de bola parada, sublinhando o seu talento táctico. O quarteto contribuiu para 18 dos 22 gols da equipe nesta temporada do ISL, mostrando a consistência implacável e o impacto de seu contingente ofensivo.

Histórias defensivas: os bons, os maus e os vulneráveis

Embora algumas equipes da ISL tenham dominado a arte de marcar, outras estão enfrentando problemas defensivos:

FC Kerala Blasters: Com 13 gols sofridos em lances de bola parada, suas vulnerabilidades defensivas (27 gols sofridos) foram expostas repetidas vezes. A equipe sente falta de um líder em sua linha defensiva, alguém que possa reunir as tropas e manter a defesa unida.

Bengala Oriental FC: Um jogador de destaque na defesa em lances de bola parada, sofrendo apenas três gols em lances de bola parada, apesar dos desafios defensivos gerais. Jogadores como Hijazi Maher, Hector Yuste, Anwar Ali e Lalchungnunga não têm sido consistentemente sólidos, com os Reds e Golds sofrendo 21 gols em 15 partidas nesta temporada.

Bengaluru FC e Hyderabad FC: Ambas as equipes sofreram o segundo maior número de gols em lances de bola parada na ISL (10). O Bengaluru FC não sofreu nenhum gol nas primeiras cinco partidas, mas nas 10 partidas seguintes as comportas se abriram e eles permitiram até 20 gols. O que parecia ser uma retaguarda organizada do ISL de repente tornou-se propenso a erros, abrindo oportunidades para seus oponentes.

À medida que o ISL se aproxima da reta final, lances de bola parada provam fazer a diferença em uma temporada muito disputada. Para os favoritos ao título da ISL, como Mohun Bagan, o seu domínio nesta área adiciona uma camada extra de segurança. Para outros, como Odisha FC e Jamshedpur FC, representa uma oportunidade para se manterem competitivos, enquanto equipas com fragilidades defensivas necessitam de ajustes urgentes para evitar a queda na tabela do ISL.

A temporada ISL 2024-25 já proporcionou momentos inesquecíveis e, com lances de bola parada emergindo como um fator de mudança de jogo, os fãs podem esperar mais drama e emoção nas próximas semanas. Será que esses cenários cruciais decidirão o destino desta temporada da ISL? Só o tempo dirá.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.