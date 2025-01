As cinco favoritas ao título individual feminino no Aberto da Austrália de 2025

Aryna Sabalenka está pronta para defender seu título no Aberto da Austrália 2025.

O primeiro Grand Slam Major do ano civil de 2025 se aproxima, já que o Aberto da Austrália de 2025 está programado para começar em 12 de janeiro. As estrelas do tênis de todo o mundo estarão ansiosas para começar o novo ano em grande estilo, com alguns dos maiores nomes do mundo. A fraternidade do tênis está pronta para competir no torneio.

Aryna Sabalenka, que já conquistou o campeonato duas vezes consecutivas, entra no evento como favorita. No entanto, ela não pode encarar seus concorrentes levianamente, já que Iga Swiatek, Coco Gauff e Elena Rybakina mostraram lampejos de seu brilhantismo na United Cup.

Espera-se um evento muito disputado, com um dos títulos mais prestigiados do tênis em jogo. Na categoria feminina, Serena Williams conquistou o maior número de sete títulos do Aberto da Austrália, seguida por Margaret Court, Evonne Goolagong, Monica Seles e Steffi Graf, cada uma com quatro campeonatos.

Nesse sentido, vamos dar uma olhada nas cinco favoritas ao título individual feminino no Aberto da Austrália de 2025.

5. Elena Rybakina

Elena Rybakina (crédito: Getty Images)

Depois de um ano ruim em 2024, Elena Rybakina levou sozinha o Cazaquistão à semifinal da United Cup de 2025. Lesões impediram a cazaque de competir nos Jogos de Paris e ela perdeu na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos.

No entanto, todos sabem que, na melhor das hipóteses, ele é uma força a ser reconhecida. A cazaque provou o mesmo ao derrotar a cabeça-de-chave Aryna Sabalenka nas finais do WTA. Apesar de ter um histórico mediano na Austrália, as quadras duras e rápidas combinam com a natureza contundente de Rybakina. Se ele conseguir encontrar o seu ritmo, poderá desafiar qualquer jogador no seu dia.

4.Qinwen Zheng

RIAD, ARÁBIA SAUDITA – 8 DE NOVEMBRO: Qinwen Zheng da China reage convertendo o match point contra Barbora Krejcikova da República Tcheca na semifinal do dia 7 das finais do WTA de Riade como parte do Hologic WTA Tour 2024 no Indoor Stadium de Universidade King Saud em 8 de novembro de 2024 em Riade, Arábia Saudita (Foto de Robert Prange/Getty Images)

A vice-campeã do Aberto da Austrália de 2024, Qianwen Zheng, tentará melhorar seu desempenho em 2025. A última temporada foi a melhor de sua carreira, destacada por uma forte sequência em Melbourne, uma vitória no saibro sobre Iga Swiatek, um ouro olímpico histórico e um Aberto do Japão título.

Uma das lutas mais esperadas será entre Aryna Sabalenka e as chinesas. Embora a tensão entre os dois seja palpável, o bielorrusso sempre dominou os chineses em quadra, liderando a batalha de duas horas por 5 a 0. Agora classificada em quinto lugar no ranking WTA, Zheng estará determinada a vingar suas derrotas e se tornar a segunda jogadora chinesa a vencer um Grand Slam de simples.

3. Iga Swiatek

NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 4 DE SETEMBRO: Iga Swiatek da Polônia reage contra Jessica Pegula dos Estados Unidos durante a partida das quartas de final de simples feminino no décimo dia do Aberto dos Estados Unidos de 2024 no Billie Jean King National Tennis Center na USTA em 4 de setembro, 2024 no bairro Flushing do bairro Queens, na cidade de Nova York. (Foto de Al Bello/Getty Images)

Iga Swiatek, pentacampeã do Grand Slam, ainda não conquistou um título em Melbourne. Depois de liderar seu país extremamente bem na United Cup, ela foi derrotada por um inimigo familiar, Coco Gauff. Swiatek deve evitar a derrota o mais rápido possível para chegar até o fim no Aberto da Austrália de 2025.

Um dos principais objetivos da polonesa na temporada de 2025 será melhorar seu desempenho em quadras duras e de grama. Embora ele tenha dominado o barro, o sucesso em outras superfícies permanece indefinido. Dominá-los será crucial para que ela recupere o primeiro lugar no ranking WTA.

Seus confrontos contra Sabalenka e Gauff provavelmente determinarão onde ela terminará no Aberto da Austrália. Embora Swiatek lidere os dois jogadores no confronto direto, ele foi considerado deficiente em quadras que não fossem de saibro contra esses dois jogadores no passado recente.

2. Coco Gauff

STUTTGART, ALEMANHA – 19 DE ABRIL: Coco Gauff dos Estados Unidos em ação contra Marta Kostyuk da Ucrânia nas quartas de final no quinto dia do Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2024 na Porsche Arena em 19 de abril de 2024 em Stuttgart, Alemanha (Foto de Robert Prange/Getty Images)

Coco Gauff começou bem a nova temporada, levando quase sozinha seu país à vitória na United Cup. O jogador americano está em ótima forma, derrotando Iga Swiatek em uma emocionante partida na final. Apesar de ser a terceira cabeça-de-chave, ela entra na competição como segunda favorita.

Isso se deve ao seu notável histórico em quadras duras e rápidas. Embora tenha tido média de 2024, ela terminou o ano triunfando na final do WTA, derrotando Swiatek e Zheng ao longo do caminho. A jovem de 20 anos venceu seu primeiro e único GS em casa em 2023 e espera aumentar a contagem em Melbourne.

1. Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka, Brisbane International (Créditos: @eurosport/Twitter)

O atual campeão tem uma oportunidade de ouro de conseguir um hat-trick de títulos do Aberto da Austrália, tendo triunfado nas duas edições anteriores. Se tiver sucesso, Aryna Sabalenka se juntará a um painel de elite de jogadoras que conquistaram três títulos consecutivos: Margaret Court (1969–1971), Evonne Goolagong (1974–1976), Steffi Graf (1988–1990), Monica Seles (1991–1993) . e Martina Hingis (1997–1999).

Sabalenka começou 2025 com uma corrida dominante em Brisbane e acabou vencendo a competição. Seus saques formidáveis ​​e forehands implacáveis ​​fazem dela uma oponente terrível e ela é, sem dúvida, a principal candidata. No entanto, vários grandes nomes deste grande evento o derrotaram no passado. Portanto, se Sabalenka quiser escrever história, ela terá que dar o seu melhor desempenho.

