As cinco histórias principais a serem levadas em consideração na WWE Raw hoje à noite (3 de fevereiro de 2025)

WWE RAW nesta semana contará com os vencedores do Royal Rumble 2025

Enquanto a poeira estabelece o épico evento Royal Rumble 2025, o episódio de Tonight of Monday Night Raw (3 de fevereiro de 2025) serve como o programa Fallout do Lucas Oil Stadium. Com os principais desenvolvimentos do The Rumble, o palco está pronto para uma noite de ação acusada de Cleveland, Ohio.

As superestrelas da WWE estão se preparando para a câmara de eliminação, e Raw estabelecerá o tom para o caminho para o WrestleMania 41. Aqui estão as cinco histórias principais a serem monitoradas.

5. Royal Rumble Fallout

Royal Rumble 2025 deixou sua marca em várias estrelas superiores, nada mais que Cody Rhodes e Kevin Owens. Após uma partida brutal de escada para o Indiscutível WWE Championship, os dois homens sofreram ferimentos significativos que poderiam moldar seu futuro na WWE.

No Raw hoje à noite, espere mais detalhes sobre suas condições e se esses concorrentes difíceis puderem continuar suas respectivas atividades do campeonato. Os fãs se perguntam se verão Rhodes e Owens hoje à noite ou se a WWE fornecerá atualizações sobre sua recuperação.

4. Karrion Kross Mental Games com Sami Zayn continuam

Karrion Kross manteve Sami Zayn à sua vista. Apesar de não ser capaz de influenciar Zayn durante o Royal Rumble, Kross continua brincando com a mente do UCE honorário. Enquanto Zayn escolheu a lealdade à sua “família” sobre as táticas manipuladoras de Kross, Kross não está voltando.

Suas palavras após a eliminação de Zayn pelo uso de Jey provavelmente prepararão o palco para mais jogos mentais e possível discórdia dentro da linhagem. Quanto tempo Zayn permanecerá sob o controle de Roman Reigns e Jey, ou Kross finalmente o quebrará?

3. A tensão entre Seth Rollins, CM Punk e Roman Reigns intensifica

Royal Rumble deixou mais do que algumas feridas, particularmente entre Seth Rollins, CM Punk e Roman Reigns. Embora Reigns não esteja confirmado para o RAW desta semana, o CM Punk deve avançar as chamas da animosidade.

Após o ataque selvagem de Rollins a Reigns e Punk durante a partida Royal Rumble, as tensões atingiram um ponto de ebulição. Espere o punk apontar os golpes verbais para os dois homens hoje à noite. Com Rollins, provavelmente ainda sentindo os efeitos de sua briga com os dois, esses três ícones chegarão a WrestleMania?

2. Quem escolherá Charlotte Flair como seu oponente da WrestleMania 41?

Depois de vencer o Royal Rumble Feminino pela segunda vez em sua carreira, Charlotte Flair está pronto para escolher seu próximo oponente para o WrestleMania 41. O retorno de Flair de uma lesão devastadora em 2024, combinada com seu desempenho dominante no Rumble, converte -o em um principal Contender para uma partida de título.

A campeã feminina Smackdown, Rhea Ripley, será direcionada para uma revanche há muito aguardada, ou ele olhou para o NXT Tiffany Stratton ou a campeã feminina de Giulia? A resposta pode ser clara hoje à noite, enquanto Flair zomba de seu próximo movimento nas próximas semanas.

1. Jey eu uso bilhe

A maior história da noite gira em torno do uso da vitória de Jey no Royal Rumble de 2025, garantindo seu lugar no evento principal do WrestleMania 41. A questão queimadora é: que campeonato vai liderar Jey?

Após uma dura batalha com Gunther no evento principal na noite de sábado, Jey sente que tem negócios pendentes com o campeão mundial dos pesos pesados, mas suas intenções podem ser inclinadas para o Campeonato Cody Rhodes WWE. Mas é menos provável que Rhodes enfrente, embora saibamos quem Jey enfrentará na WrestleMania na WWE Raw hoje à noite. Então, pendure bem.

