As cinco histórias principais a serem levadas em consideração na WWE SmackDown hoje à noite (24 de janeiro de 2025)

O episódio do 24/01 da marca azul emanará do Moody Center

A promoção baseada em Stamford está pronta para oferecer dois shows consecutivos do Friday Night SmackDown e do evento principal da noite de sábado. O episódio do 24/01 da marca azul será o programa de retorno à casa de Snme e será usado para preparar o palco para a edição SNME de 25 de janeiro.

O episódio de Smackdown de 24/01 será transmitido ao vivo pelo Moody Center em Austin, Texas, que fica a cerca de uma hora da sede da SNME em San Antonio. Dois confrontos foram anunciados para o programa em que o cavaleiro combaterá Tama Tonga e uma ação em pares entre MCMG e bastante mortal.

Antes do show desta noite de marca azul em Austin, vamos ver as cinco histórias principais às quais você deve prestar atenção.

5. Cenário de títulos da WWE Couples

As metralhadoras Motor City (Alex Shelley e Chris Sabin) e DIY (Tomassi Ciampa e Johnny Gargano) ficaram presas em uma disputa feroz desde que o DIY esfaqueou McMg nas costas para ganhar os títulos em pares. Shelley e Sabin estão derrotando seus oponentes consecutivamente para obter uma revanche para o título contra o DIY.

Em sua recuperação pelo título, MCMG lutará bastante mortal (Kit Wilson e Elton Price) no episódio desta semana. Enquanto o DIY convenceu bastante mortal a agir em seu nome e impedir que o MCMG que DIY prometeu a eles por seus problemas. .

Será interessante ver quem é vitorioso do confronto e se os campeões em pares decidirem interferir no jogo.

4. Acumulação de Snme

O Blue Brand Return Show continuará as etapas do Monday Night Raw e incluirá segmentos que promoverão o Fighting anunciado para a edição de 25 de janeiro da WWE SNME.

No episódio desta semana da marca de rede, foi anunciado um confronto pelo título entre Rhea Ripley e Nia Jax para o SNME com o título mundial de Ripley feminino em jogo. Também está planejada uma assinatura de contrato entre Cody Rhodes e Kevin Owens para o show em San Antonio.

3. Mais anúncios de Rumble

O primeiro ple de 2025, Royal Rumble, está programado para 1º de fevereiro no Lucas Oil Stadium em Indianapolis, antes do ple, várias estrelas importantes anunciaram sua entrada para o Royal Rumble. Também está planejado um confronto entre Cody Rhodes e Kevin Owens para o programa.

No entanto, a promoção ainda não anunciou mais partidas para o show em Indianapolis, principalmente devido à sua agenda lotada. No episódio de The 24/01 da Blue Brand, a WWE provavelmente anunciará outro choque pelo título para o PLE.

2. O cavaleiro contra a linhagem

O ex -campeão americano The Knight enfrentará Tama Tonga no programa hoje à noite. A luta foi organizada após a briga na semana passada, que também envolveu Braun Strowman e o companheiro de Tonga, Jacob Fatu.

Fatu e Tonga já apontaram para Knight antes e provavelmente formarão uma equipe mais uma vez durante a luta. A incorporação de Braun Strowman a esta saga provavelmente ajudará Knight e neutralizará o jogo de números no programa hoje à noite.

1. Pontuação do poema

Apenas Sikoa não tem sido o mesmo desde que perdeu a Ula Fala em uma derrota humilhante contra Roman Reigns no episódio de estréia de Raw em Netflix. Sikoa voltou ao programa da semana passada, essa foi sua primeira aparição desde a derrota.

Sikoa parecia visivelmente sobrecarregado e abandonou o anel sem pronunciar uma palavra enquanto os fãs continuavam a vaiar. Embora houvesse sinais da queda da linhagem de Sikoa, de acordo com um novo relatório de rádio Wrestlevotes, a WWE não se referirá mais à equipe de Sikoa, Jacob Fatu e Tama Tonga como linhagem.

Será interessante ver o que o próximo passo de Sikoa seguiria os eventos e a reação de Fatu e Tonga antes do próximo passo de Sikoa.

O que espera o futuro da força sempre dominante conhecida como linhagem? Os campeões em pares interferirão com o confronto entre MCMG e bastante mortal? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

