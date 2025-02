As cinco histórias principais para levar em consideração a WWE SmackDown hoje à noite (14 de fevereiro de 2025)

O episódio desta semana de marca azul apresenta duas partidas de classificação

O episódio de This Night of Friday Night Smackdown emana ao vivo da Capital One Sand em Washington, DC, EUA

Além das duas partidas de classificação da câmara de eliminação, a campeã da WWE, Tiffany Stratton, também defenderá o título em uma revanche contra sua ex -amiga Nia Jax. Esta será a primeira oportunidade de Jax de exigir vingança e reivindicar o título.

Antes do show desta noite na Capital One Arena, vamos dar uma olhada nas cinco histórias principais que você deve levar em consideração.

5. Condutores do título da equipe de gravadoras

Apesar da diminuição bastante mortal (Elton Prince & Kit Wilson) seu tiro pelo título prometido, DIY (Johnny Gargano e Tomasso Ciampa) agora são obrigados a defender seu título contra Prince e Wilson. Isso se deve à intervenção do gerente geral Adam Pearce na semana passada, onde ele acrescentou uma estipulação e anunciou uma partida entre as duas equipes.

A vitória de Pretty Deadly na semana passada venceu uma oportunidade para o título contra DIY. No entanto, a divisão da equipe de gravadoras se tornou muito mais interessante com o retorno dos ganhos de rua (Montez Ford e Angelo Dawkins). A dupla alertou toda a divisão, sugerindo que eles possam em breve jogar seus chapéus no ringue e competir pelos títulos do equipamento.

Leia também: WWE SmackDown (14 de fevereiro de 2025): cartão de festa, notícias, cronogramas, detalhes de transmissão

4. Qualificadores da Câmara de Remoção

Como mencionado acima, duas partidas de classificação estão agendadas para o programa em que Noami e a campeã feminina dos Estados Unidos, Chelsea Green, colidirão na classificação das câmeras femininas. Enquanto na partida de qualificação da câmara masculina, ele apresenta uma partida de ameaça colossal tripla com Braun Strowman, Jacob Fatu e Damian Sacerdo.

Os dois jogos, especialmente o jogo de ameaças triplas, tornarão o programa mais intrigante, já que homens e mulheres procuram terminar o alinhamento para partidas de câmera de alto risco.

Leia também: todas as superestrelas confirmadas para a WWE SmackDown (14 de fevereiro de 2025)

3. Defesa do título de Tiffany Stratton

A campeã da WWE, Tiffany, defenderá seu título pela segunda vez contra sua ex -amiga Nia Jax. Esta será uma revanche de sua primeira reunião não planejada, onde a Stratton cobrou o contrato da MITB. Jax recebeu a vingança depois de um tempo e procuraria recuperar o título.

Enquanto Stratton quer manter o título e defendê -lo no palco mais grande em abril. A presença do vencedor do Royal Rumble de 2025 Charlotte Flair também é um ângulo interessante, pois existe a possibilidade de Flair interferir no jogo. Candice Lerae também tentará ajudar Jax, o que acrescentaria mais drama à defesa.

2. Campeonato da WWE indiscutível

No episódio desta semana de Monday Night Raw, Jey Use escolheu o campeão mundial do mundo World Gunther depois de vencer o jogo Rumble Men. Isso significa que o restante da divisão de ambas as marcas agora mudará sua atenção para o indiscutível campeão da WWE, Cody Rhodes.

CM Punk e Seth Rollins esta semana já deixaram claro que estão atirando no título de Rhodes após a câmara de eliminação. Mais estrelas como Drew McIntyre, que se qualificou para o jogo de câmeras, provavelmente reduzirá uma promoção que avisa o campeão antes do PLE.

1. Limpe a autoridade dos estados dos Esbarnatos

Após sua perda devastadora contra Roman Reigns, apenas Sikoa fez uma breve aparição e saiu sem pronunciar uma palavra. No entanto, Sikoa voltou na semana passada de sua maneira cruel, enquanto emboscia Cody Rhodes nos últimos momentos do programa da semana passada.

Sikoa provavelmente exigirá uma oportunidade para o título contra o indiscutível campeão da WWE no próximo ple. Também existem possibilidades que ele se reúne com Jacob Fatu e Tama Tonga para causar estragos e lembrar de todos que ainda têm autoridade, apesar de perder o Fala Ul.

Charlotte Flair interferirá durante o jogo para o título feminino da WWE hoje à noite? Quem se qualificará hoje à noite nos dois jogos anunciados? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.