Muitos gerentes de sucesso não puderam causar uma impressão na liga profissional saudita.

Jogadores de alto nível como Neymar e Jordan Henderson tiveram dificuldades depois de ingressar na liga profissional saudita, como todos sabemos. No entanto, e os gerentes que não atingiram suas expectativas?

Steven Gerrard, o lendário jogador do Liverpool, não é a única figura conhecida que não teve um bom desempenho na Arábia Saudita como gerente.

Esses cinco treinadores conhecidos falharam na liga profissional saudita.

5. Bilico de escravos

Logo depois de deixar o West Ham em 2018, quando a liga profissional da saudita recebeu pouca atenção, o experiente croata assumiu a posição de gerente de al-Titihad. Devido a uma campanha de Tits médios de subparte, ele ficou lá apenas por alguns meses.

Após breves períodos com o West Brom, Pequim Guoan e Watford, todos os quais foram certos, Bilic retornou à Arábia Saudita no verão de 2023 para cuidar de Al Fateh, uma equipe com Little Star Power, cujo jogador mais conhecido é provavelmente anterior Extreme de Barcelona Cristian Tello.

Antes de sua triste campanha de descendência entre 2024 e 25, ele os guiou a um sétimo lugar respeitável até que eles concordassem em deixar sua posição.

4. Rudi García

Quando Nassr assinou Cristiano Ronaldo, o ex -gerente de Lyon, Marselha e Roma estava no comando. No entanto, ele não ficou ao longo da temporada e foi demitido quando jogadores como Marcelo Brozovic, Sadio Mane e Aymeric Wol para a equipe acrescentaram.

Os escritos estavam na parede depois que Garcia supostamente enfureceu Ronaldo, dizendo que uma de suas oportunidades perdidas “mudou o curso da festa” durante uma derrota da Super Cup saudita contra o Al-Titihad.

O ALSSR pode anunciar que o técnico Rudi García deixou o clube por acordo mútuo. O conselho e tudo em Alnassr querem agradecer a Rudi e sua equipe por seu trabalho dedicado nos últimos 8 meses. pic.twitter.com/6wx6p68f6n – alnssr fc (@alnassrfc_en) 13 de abril de 2023

3. Marcelo Gallardo

Quando o argentino aceitou o dinheiro da Arábia Saudita e assinou com Al-Ititad em sua primeira posição gerencial desde que a placa do rio saiu, havia uma sensação genuína de que eles seguiriam resultados positivos.

Para ele, ele não funcionou exatamente, infelizmente. À medida que os resultados pioraram consideravelmente mais do que nos últimos meses de Nuno, a tentativa de Al-Itihad de manter seu título desapareceu.

A equipe terminou em um quinto lugar terrivelmente decepcionante na liga profissional saudita, 42 pontos atrás dos campeões de Al-Hilal, com Gallardo perdendo quase tantos jogos quanto ele venceu.

2. NUNO Santo Espírito

Nuno se recuperou de seu tempo breve e infeliz no Tottenham, levando Al-Ititad ao Campeonato da Liga Professora Saudita em 2022-2023, sua única temporada completa lá.

Nuno realmente chegou seis meses antes de outros jogadores como Cristiano Ronaldo e Neymar se juntarem a outros clubes sauditas.

Nuno foi demitido alguns meses após a temporada de 2023-24, após uma série de performances sub -parceiros, embora sua equipe tenha sido fortalecida por adições como Karim Benzema, N’golo Kante, Jota e Fabinho para sua segunda temporada. Havia vários rumores de uma queda, a saber, com benzema que levaram à sua partida.

1. Steven Gerrard

Steven Gerrard mudou-se para o Centro em busca de atenção para a Al-Ettifaq, onde, segundo os relatórios, recebeu uma tonelada de dinheiro depois de ser demitido por Aston Villa.

Durante sua temporada completa como gerente, Gerrard orientou a equipe para o sexto lugar, mas no segundo ano, os resultados diminuíram dramaticamente. Depois que um bom 11 jogos da liga os viu vencer apenas um e perder sete, ele renunciou como gerente. Para ser justo, seus esforços não foram em vão, apesar do fato de que os resultados foram, no melhor, inconsistente.

Steven Gerrard pediu que ele abandonasse iminentemente Etifaq, de acordo com vários relatórios. O par está configurado para se separar através de um acordo mútuo 🤝 pic.twitter.com/pb35j4fbuk – futebol nos esportes TNT (@footballontnt) 29 de janeiro de 2025

