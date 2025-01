As cinco melhores ginastas indianas de todos os tempos

Dipa Karmakar é a primeira ginasta indiana a se classificar para as Olimpíadas.

A ginástica atingiu a maioridade na Índia, quando nos Jogos da Commonwealth de 2010, Ashish Kumar ganhou a primeira medalha na ginástica – ele ganhou uma medalha de bronze. O treinador de Ashish descreveu as dificuldades encontradas nos treinos e citou a falta de equipamentos como um grande desafio.

Foram nos Jogos da Commonwealth de Glasgow 2014 que a jornada da Índia na ginástica lentamente começou a tomar forma, quando Dipa Karmakar, de Tripura, ganhou a medalha de bronze na final do salto feminino e realizou o sensacional salto de Produnova com uma pontuação de 15,1.

O esporte decolou no país durante as Olimpíadas Rio 2016, quando Dipa Karmakar representou pela primeira vez a Índia na ginástica no evento esportivo de maior prestígio do mundo. Apesar de não ter conseguido ganhar uma medalha, suas façanhas impressionaram a todos e inspiraram a próxima geração.

Embora não haja escassez de talentos num país com uma população de mais de 1,5 mil milhões de habitantes, a infra-estrutura inadequada e os consultores de qualidade neste domínio causaram uma grande perda à Índia. Dito isso, vamos dar uma olhada nas cinco melhores ginastas indianas de todos os tempos.

5. Nora de Debnath

Mantu Debnath, natural de Agartala em Tripura, tornou-se a primeira ginasta indiana a vencer uma competição internacional na Rússia em 1969. Mantu foi o vencedor do campeonato nacional de ginástica. Além disso, ele ganhou o Prêmio Arjuna em 1975 por suas contribuições à ginástica.

Mantu foi o primeiro vencedor do Arjuna de Tripura e o segundo vencedor do Arjuna indiano na ginástica, depois de Sham Lal. Mantu foi treinado pelo grande atleta Dalip Singh.

4. Pranati Nayak

Pranati Nayak é uma talentosa ginasta artística indiana que ganhou a medalha de bronze no salto no Campeonato Asiático de 2019. Ela conquistou seu lugar como a terceira ginasta indiana a conquistar uma medalha internacional no salto, depois de Dipa Karmakar e Aruna Reddy. Com sua representação nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020, ela se tornou a segunda ginasta indiana a se classificar para o prestigiado evento.

Notavelmente, Pranati garantiu o título de campeão indiano geral de 2019. Ele representou a Índia nos Jogos da Commonwealth de 2014 e 2018, nos Jogos Asiáticos de 2014, 2018 e 2019 e nos Campeonatos Mundiais de 2014, 2017 e 2019, mostrando seu talento notável. o cenário mundial.

3. Ashish Kumar

Ashish Kumar desempenhou um papel fundamental na popularização do esporte no subcontinente indiano; Kumar é responsável por trazer para casa a primeira medalha da Índia no esporte no pódio internacional. A ginasta indiana nascida em Allahabad ganhou não uma, mas duas medalhas nos Jogos da Commonwealth de 2010.

Ele conquistou primeiro a medalha de bronze no solo e em seguida a prata no salto masculino. Seu ano excepcional continuou com outro bronze nos exercícios de solo nos Jogos Asiáticos de 2010. Agora um veterano do esporte de 29 anos, ele também ganhou a medalha de bronze em 2006 no Campeonato Asiático.

2. Aruna Reddy

Aruna Reddy fez seu nome na história na Copa do Mundo de Ginástica 2018 ao se tornar a primeira ginasta indiana a ganhar uma medalha em uma prova individual. Ela conquistou o bronze no salto feminino, marcando a ocasião inaugural da execução do Hino Nacional Indiano no prestigiado torneio.

A jovem de 23 anos também representou a Índia nos Jogos da Commonwealth de 2018, tanto em eventos individuais quanto em equipes, mas não conseguiu repetir o sucesso na Copa do Mundo. Aruna competiu anteriormente nos Campeonatos Mundiais de 2013, 2014 e 2017, antes de sua estreia em 2018.

1. Deepa Karmakar

Dipa Karmakar (Créditos: @dipakarmakarofficial/Instagram)

Dipa Karmakar, nascido em 9 de agosto de 1993 em Agartala, Tripura, tornou-se um dos principais ginastas da Índia. A ascensão de Karmakar no cenário internacional começou nos Jogos da Commonwealth de 2014 em Glasgow, Escócia, onde ganhou a medalha de bronze na prova de salto. Em julho de 2018, Karmakar alcançou um ponto significativo em sua carreira ao ganhar o ouro na Copa do Mundo do Desafio de Ginástica Artística da FIG em Mersin, Turquia.

Karmakar continuou a construir sua coleção internacional de medalhas ao ganhar uma medalha de bronze no salto na Copa do Mundo de Ginástica Artística da FIG em Cottbus, Alemanha, em 2018. Em 2024, Dipa Karmakar fez história ao ganhar o ouro no salto feminino no Campeonato Asiático de Ginástica em Tashkent, no Uzbequistão, tornando-se a primeira ginasta indiana a conquistar a medalha de ouro na prova.

Nas Olimpíadas do Rio de 2016, ela fez história ao se tornar a primeira ginasta a representar a Índia nos Jogos.

