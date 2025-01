As cinco melhores partidas que podem ser a atração principal do evento principal de sábado à noite da WWE em janeiro de 2025

O evento principal da WWE no sábado à noite retornará em janeiro, após ter sido ressuscitado no ano passado.

A WWE fez um movimento notável ao trazer de volta seu popular programa antigo, WWE Saturday Night’s Main Event em dezembro de 2024. O show foi uma das noites mais emocionantes da empresa, que viu nomes como Gunther, Chelsea Green e Liv Morgan competirem em alta categoria. correspondências de perfil. Além disso, foi encabeçado pela luta pelo título entre Cody Rhodes e Kevin Owens, que teve um final dramático.

Além disso, o evento também contou com o retorno das principais lendas da WWE e uma atmosfera completamente nostálgica. A próxima edição do Main Event da WWE Saturday Night será apresentada no dia 25 de janeiro no Frost Bank Center em San Antonio, Texas. Com um tremendo início de 2025 para a empresa, aqui estão as cinco melhores partidas que podem ser a partida do evento principal:

5 reinados romanos contra Kevin Owens

Durante os momentos finais do Tribal Match entre Roman Reigns e Solo Sikoa no RAW do programa de estreia da Netflix, Kevin Owens apareceu do nada e derrubou Reigns. Embora Reigns ainda tenha saído vitorioso, ele pode querer acertar as contas com Owens, que quase lhe custou uma das maiores partidas de sua carreira. Isso pode levar Roman Reigns vs. Owens a ser a atração principal da próxima edição do evento principal da WWE no sábado à noite.

4 Rhea Ripley x Becky Lynch

Rhea Ripley encerrou sua rivalidade acalorada com Liv Morgan no WWE RAW na Netflix e recuperou seu Campeonato Mundial Feminino da WWE. Inicialmente, foi noticiado que Becky Lynch voltaria para enfrentar Mami, que possivelmente armaria uma partida entre elas.

No entanto, esses planos foram abandonados em favor da aparição do Undertaker. Mas The Man poderia fazer seu tão esperado retorno nas semanas que antecederam o evento principal de sábado à noite da WWE e desafiar Rhea Ripley pelo título no show, que poderia facilmente se tornar o evento principal.

3. Tiffany Stratton x Nia Jax

Tiffany Stratton chocou o mundo inteiro ao trair sua amiga, Nia Jax, no primeiro SmackDown de 2025 e resgatou com sucesso seu contrato Money in the Bank para se tornar a nova campeã feminina da WWE.

Jax certamente iria querer recuperar sua vingança e seu título depois de ser traída por seu aliado próximo. Isso poderia criar uma luta pelo título entre Tiffany Stratton e Nia Jax na partida final do Evento Principal de Sábado à Noite da WWE.

doisSeth Rollins x CM Punk

CM Punk e Seth Rollins derrubaram a casa no evento principal do Monday Night RAW com um confronto de estrelas em que Punk saiu vitorioso. Apesar disso, ele deu a entender que lutaria contra Rollins mais uma vez na carreira.

Os melhores do mundo poderiam realizar seu desejo antecipadamente do vingativo Seth Rollins, possivelmente organizando outra luta do evento principal no próximo evento principal de sábado à noite da WWE, que poderia roubar o show mais uma vez.

1Gunther vs. CM Punk

Depois que CM Punk derrotou Seth Rollins no evento principal do WWE RAW no programa de estreia da Netflix, ele deixou claras suas intenções de ir atrás dos atuais campeões mundiais, sejam eles Cody Rhodes ou Gunther.

Houve relatos anteriores sobre uma partida planejada entre Gunther e CM Punk, mas a partida não aconteceu até agora. Assim, o Saturday Night Main Event da WWE pode ser o local para esta luta do evento principal do World Heavyweight Championship acontecer e cativar o público presente no próximo show clássico.

