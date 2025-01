As cinco principais coisas que Malakai Black poderia fazer na WrestleMania 41 se retornar à WWE

Malakai Black parece pronto para retornar à WWE

O contrato de Malakai Black com a AEW parece ter terminado. De acordo com fontes recentes, The Dutch Destroyer deixou a organização liderada por Tony Khan e é improvável que retorne à All Elite Wrestling.

Se Black decidir deixar a AEW, ele provavelmente irá para a WWE. O Striking Man of Amsterdam certamente ficaria feliz em trabalhar com Triple H, que já fez um excelente trabalho contratando a estrela de 39 anos no NXT.

Com o caminho da WWE para a WrestleMania prestes a começar, o ex-campeão do NXT pode não ter escolhido melhor momento para retornar ao negócio baseado em Stamford. Neste artigo, veremos cinco coisas que Malakai Black poderia fazer na WrestleMania 41 se deixasse a AEW.

5. Reunindo-se com Zelina Vega

A WWE pode reintroduzir Malakai Black na WrestleMania 41 de uma forma emocionante. Nas próximas semanas, Zelina Vega poderá reacender sua rivalidade com Liv Morgan, que perdeu o Campeonato Mundial Feminino para Rhea Ripley na estreia do WWE RAW na Netflix.

A rivalidade entre as duas estrelas pode culminar em uma luta mista de duplas na WrestleMania. Embora Liv Morgan tenha Dominik Mysterio ao seu lado, Vega pode hesitar em revelar seu aliado até a noite do Showcase of the Immortals.

Malakai Black pode emergir das sombras para se reunir com Zelina Vega na WrestleMania 41. Será um momento comovente para o casal da vida real, que nunca trabalharam juntos na WWE antes.

Morgan e Mysterio ficariam compreensivelmente aterrorizados com a presença de Black. Ele é um dos atacantes mais perigosos do mundo do wrestling profissional.

4. Malakai Black X Wyatt Doentes

Malakai Black poderia surpreender o mundo ao se anunciar como o sexto membro do Wyatt Sicks na WrestleMania. No Show of Shows, o Destruidor Holandês poderia ajudar o grupo desconhecido a vingar sua derrota passada contra o Testamento Final.

Depois de liderar ‘The House of Black’ na AEW, Black se encaixaria perfeitamente em uma facção paranormal como os Wyatt Sicks.

Os Wyatt Sicks são uma das facções mais intrigantes do elenco atual da WWE. Tio Howdy lidera a gangue, que inclui Nikki Cross, Dexter Lumis, Erick Rowan e Joe Gacy. O terrível grupo está rivalizando com The Miz e Final Testament.

As duas facções se enfrentaram recentemente na edição de 9 de dezembro do WWE RAW, e a equipe liderada por Karrion Kross saiu triunfante. A animosidade entre as duas organizações deverá continuar por alguns anos e talvez terminar num combate na WrestleMania 41.

3. Uma briga com Finn Bálor

Se Malakai Black retornar antes da WrestleMania 41, ele poderá enfrentar um oponente interessante, Finn Balor. O Príncipe perdeu para Damian Priest em uma briga de rua no WWE RAW, encerrando sua animosidade de longa data.

Após sua luta com ‘O Arqueiro da Infâmia’, Balor poderia voltar sua atenção para o Homem de Ataque de Amsterdã. A rivalidade poderia começar no Royal Rumble 2025, quando o retorno de Malakai Black poderia derrotar o ex-campeão universal da WWE.

Finn Bálor ficaria irritado com a negação de Black de seu desejo de ser a atração principal do Showcase of the Immortals. O incidente pode desencadear uma rivalidade acalorada que pode culminar no Show of Shows.

O atual líder do Dia do Julgamento seria forçado a retornar à sua identidade de Demônio para enfrentar a ameaça representada pelo Destruidor Holandês. Uma rivalidade entre o ‘Demônio’ Finn Balor e Malakai Black parece uma perspectiva emocionante e pode ser a melhor de ambas as noites na WrestleMania 41.

2. Ele vai atrás do título americano

Shinsuke Nakamura derrotou LA Knight no Survivor Series: WarGames 2024 para ganhar o Campeonato dos Estados Unidos da WWE. O Rei do Estilo Forte tem sido considerado uma força intocável nos últimos meses, e seus fãs estão em êxtase com a inesperada ressurreição de sua carreira.

Se Nakamura defender com sucesso seu campeonato contra The Defiant One no futuro show do SmackDown, um desafiante formidável poderá surgir para avisá-lo. Nas próximas semanas, Malakai Black poderá retornar à WWE e desafiar imediatamente Nakamura pelo Campeonato dos Estados Unidos.

Os dois ex-campeões do NXT poderiam rivalizar por semanas antes de se enfrentarem na WrestleMania 41. No Showcase of the Immortals, Black poderia parar o reinado dominante do Artista e ganhar seu primeiro campeonato de simples no elenco principal.

Shinsuke Nakamura, que detinha o título dos Estados Unidos há quase seis meses, não seria afetado pela perda do cinturão para as pretas. Entretanto, seria uma ocasião inesquecível para The Dutch Destroyer, que lutou para se estabelecer na WWE sob a liderança de Vince McMahon.

1. Reacender uma antiga rivalidade com Seth Rollins

A rivalidade de Malakai Black com Seth Rollins foi um dos destaques de sua estreia no elenco principal da WWE. Infelizmente, Black não tinha resposta para o avatar ‘Messias’ de Rollins neste momento.

Depois de perder para seu arquiinimigo CM Punk na estreia de RAW na Netflix, O Visionário se encontra em uma situação difícil. A expectativa é que The Best in the World enfrente Roman Reigns na WrestleMania 41, deixando Rollins sem um adversário forte para o Showcase of the Immortals.

Black pode resolver esse problema concentrando sua atenção no Arquiteto nas semanas que antecedem o Show of Shows. Desta vez, as posições serão invertidas, com Black atuando como o poderoso heel que Seth Rollins deve superar como babyface.

O estilo de luta no ringue do Revolucionário complementaria o de Black, e os dois podem fornecer um clássico memorável no maior pay-per-view do ano da WWE. Se a lenda de 39 anos derrotar Seth Rollins na WrestleMania, será o auge de sua carreira na WWE.

