As cinco principais coisas que os fãs querem (e não querem) ver

Lista de desejos dos fãs para o jogo

Não há dúvida de que os fãs de wrestling e da WWE estão muito entusiasmados com o próximo jogo WWE 2K25, que poderá ser anunciado oficialmente em breve. Os fãs já começaram a falar mais sobre o que querem e o que não querem ver no jogo.

Este é um resumo do que a comunidade deseja ver na próxima versão desta popular franquia de videogame de luta livre.

Coisas que os fãs querem ver no WWE 2K25

Uma lista atualizada

Não há dúvida de que um elenco atualizado em qualquer modalidade esportiva é muito importante. A mesma coisa que os fãs querem do próximo jogo 2k25, onde querem novas contratações como Giulia, Jacob Fatu e Stephanie Vaquer, junto com destaques do NXT como Sol Ruca e Lash Legend.

Mesmo que sejam adicionados como parte do DLC, a comunidade ficará feliz com esta situação. Ter mais lutadores novos e antigos só aumentará ainda mais a diversão e a emoção deste jogo.

Controle de qualidade em criações comunitárias

A página Community Creations está repleta de conteúdo impróprio, impossibilitando que os jogadores descubram trabalhos em destaque de produtores emergentes. Os torcedores exigem mais moderação para manter o clima familiar.

Atualizações para todos os modos de jogo

Muitas mudanças positivas foram feitas no WWE 2K24, no entanto, segundo os fãs, o Modo Universo foi amplamente evitado. Os fãs querem mais recursos, mudanças e boas atualizações para este e outros modos para torná-lo mais divertido. Isto irá melhorar a experiência geral de jogo do WWE 2K25.

Expandindo tipos de correspondência

A introdução de tipos de partida como Gauntlet e Ambulance em 2K24 obteve feedback positivo. Os fãs estão ansiosos por ainda mais, incluindo clássicos como partidas I Quit e novos conceitos como o Iron Survivor Challenge.

Correções contínuas de bugs

Os bugs persistentes no WWE 2K24 foram um grande problema e os fãs não querem ver isso no WWE 2K25. A cada nota de patch, o jogo introduzia mais bugs e problemas. Os fãs querem que a qualidade do jogo aumente e que os desenvolvedores prestem mais atenção à jogabilidade.

Coisas que os fãs não querem ver no WWE 2K25

Modelos de personagens desatualizados

Personagens como The Rock, que mudaram de aparência na vida real, devem refletir essas mudanças no jogo. A falta de melhorias nas aparências dos lutadores desde o WWE 2K23, especialmente para artistas conhecidos, tem sido fonte de críticas. Espero que desta vez tenhamos o visual atualizado dos lutadores deste jogo.

Pacotes DLC medíocres

Muitos fãs não gostaram do pacote Pat McAfee no WWE 2K24. Esta foi uma grande decepção e desperdício de dinheiro. Os fãs esperam material mais relevante que reflita seu investimento no jogo. Se você vai gastar dinheiro no jogo, então deve valer a pena.

Tudo focado em MyFaction

Muita gente tem reclamado da ênfase no MyFaction em detrimento dos outros modos. Existe um desejo por uma abordagem mais equilibrada no desenvolvimento de jogos, com todas as áreas do WWE 2K25 polidas. Outros modos também devem ser atualizados.

Tecnologia Slingshot em modo showcase

O uso de imagens reais no modo Showcase tem sido criticado por atrapalhar a imersão. Os fãs gostam de cenas personalizadas que interagem melhor com o jogo.

Personagens bloqueados atrás do MyFaction

A prática de bloquear personagens favoritos dos fãs atrás de um mecanismo de estilo de jogo no MyFaction foi universalmente condenada. Os fãs querem ter acesso a essas personalidades sem gastar muito dinheiro.

O que você acha do WWE 2K25? O que você gostaria de ver e o que não quer ver neste jogo? Deixe-nos saber na seção de comentários.

