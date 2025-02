As cinco principais estrelas da WWE que se recusaram a retornar após a aposentadoria

Os fãs da WWE ainda estão esperando que essas estrelas voltem ao círculo quadrado para uma corrida final

Os superestrelas da WWE são alguns dos mais cativantes e trabalhadores do mundo. No entanto, os anos que passam no ringue e o pedágio físico que eles têm em seus corpos decidem seu tempo e futuro no ringue. Enquanto muitas estrelas tiveram corridas curtas, outras fazem parte do gigante global há muito tempo.

Mesmo quando suas corridas terminam, algumas superestrelas tendem a retornar ao ringue para aparições únicas ou breves participações. No entanto, existem os cinco superestrelas da WWE que se recusaram a retornar à ação do anel depois de pendurar suas botas para sempre:

5. Layla

Layla foi a principal estrela da WWE na divisão feminina no início de 2010 Lay-Cool ‘.

Layla derrotou Michelle em um LOS do abandono da WWE em 2011, e Layla teve uma corrida de singles na WWE, que durou até 2015, quando a empresa anunciou que havia decidido se aposentar.

Layla expressou reuniões com McCool para uma aparência única, mas não mencionou nada para retornar ao ringue da WWE.

4. Eu li

AJ Lee foi um grande pioneiro na época em que as mulheres não receberam oportunidades significativas na WWE. O ex -campeão de três horas de Divas apareceu com as principais estrelas como John Cena e Daniel Bryan e apareceu nas histórias principais por anos.

Mas ela escolheu se aposentar do ringue em 2015 e não voltou ao ringue desde então, mantendo que ela é retirada para sempre. Embora ele tenha sido convidado a voltar após o retorno do CM Punk em 2023, AJ Lee escolheu ficar longe do ringue.

3. Batista

Batista emergiu como uma das maiores superestrelas da WWE, como John Cena, da era da atitude. O animal ganhou destaque como uma estrela da WWE e depois fez a transição para Hollywood como uma listadora A de boa fé.

Batista voltou a uma corrida final em 2019 para terminar sua carreira em seus termos com uma partida contra seu ex -mentor, Triple H, na WrestleMania 35. O animal o chamou de maneira perfeita de terminar sua carreira e nunca considerou retornar ao ringue como ele Acreditava que isso arruinaria o fim de seu livro de histórias.

2. Triple h

Triple H é um dos melhores superestrelas da WWE de todos os tempos. O jogo forjou uma ilustre corrida de luta livre na WWE com vários títulos e elogios. Depois disso, ele lentamente começou a fazer a transição para um artigo nos bastidores e tornou -se membro da direção sênior da WWE.

No auge de seu sucesso corporativo, o Triple H estava longe do ringue durante a maior parte desse tempo. Em 2022, o jogo revelou que tinha um sério problema cardíaco devido ao qual nunca poderia retornar ao ringue e oficialmente se aposentou na WrestleMania 38.

1. O Undertaker

O Undertaker fez uma ilustre corrida da WWE com uma das participações mais longas e mais bem -sucedidas da empresa. Depois de três décadas de destruição, o fenômeno pendurou suas botas em 2020 após sua partida do WrestleMania 36 contra o AJ Styles.

Quando perguntado se ele voltaria para mais um jogo, o Undertaker disse que não poderia oferecer o desempenho que os fãs esperam dele e não querem ser uma sombra de seu eu anterior, Taker optou por não voltar para não devolver o anel.

