As cinco principais estrelas do WWE NXT que poderiam aparecer em 2025 Royal Rumble

Essas estrelas estão configuradas para a chamada principal na lista muito em breve

O Royal Rumble é, sem dúvida, um dos eventos mais esperados da WWE do ano. Os fãs estão sempre interessados ​​em ver quem vencerá o evento inteiro, bem como quem participará do concurso. O Royal Rumble tem uma longa história sobre revelar participantes surpresa. Embora possa ser um ícone ou talento anterior da WWE que retorne, os fãs também estão empolgados com os participantes do NXT.

Nos últimos anos, a WWE viu um número crescente de participantes do NXT entrar no Rumble. É sempre fascinante testemunhar um campeão em desenvolvimento ou um talento bem conhecido. Com isso declarado, aqui existem alguns talentos do NXT que devem competir este ano.

5. Tony d’Angelo

Tony D’Angelo se tornou um dos melhores talentos indígenas do NXT. Seu personagem da Máfia é fascinante e o apoiou com seus talentos no anel.

Com tanto impulso por trás dele, ele faria sentido incluí -lo no Royal Royal deste ano. O American NXT Champion apareceu na partida de Rumble em várias ocasiões, e o D’Ango seria um excelente acompanhamento.

4. Wes Lee

Royal Rumble teve alguns momentos atléticos e incrivelmente surpreendentes ao longo de sua história. Se o NXT concordar em permitir que Wes Lee competisse no Royal Rumble of Men este ano, isso, sem dúvida, aumentará essa lista de eventos interessantes.

Lee também serviu admiravelmente como um calcanhar NXT. Foi demonstrado mais que um dos melhores da lista, e obter um lugar no Royal Rumble de homens pode, sem dúvida, avançar para a lista principal. Está mais do que preparado para a lista principal e a demonstrou.

3. Giulia

Giulia tem sido a maior empresa do NXT este ano. A WWE está claramente se preparando para ser uma face importante não apenas no NXT, mas também na lista principal toda vez que as subirem. Enquanto ela é a atual campeã do NXT, não poderia doer conceder a ela um espaço na fêmea Royal Rumble antes de sua chamada completa na lista principal.

Enquanto Giulia é um dos principais lutadores do NXT neste momento, muitos fãs podem não estar familiarizados com seu trabalho. Uma presença no Royal Rumble ofereceria aos fãs uma olhada antecipada no futuro da WWE.

2. Oba femi

Oba femi tem sido bastante dominante. Ele foi um excelente campeão americano do NXT que se tornou o campeão da WWE NXT. Tem a aparência e a atmosfera de uma grande estrela da WWE.

Além disso, sempre que os espectadores são testemunhas de um choque poderoso em um royal rumble, é emocionante. Considere um encontro entre Femi e Bronson Reed, Femi e Jacob Fatu, ou Femi e Otis. Seria interessante ver, e os fãs apreciariam isso.

1. Trick Williams

No ano passado, “Whoop That Truque” foi a música mais popular do NXT. Trick Williams esteve no topo de seu jogo ao longo do ano e alcançou coisas incríveis. Ele nunca competiu em uma festa de Rumble Royal, e este é o ano em que deveria.

Imagine o quão popular Williams entraria e eliminaria seu ex -adversário, Carmelo Hayes. Williams mostrou que ele tem todas as qualidades necessárias para ser uma estrela da WWE. No próximo ano, a WWE deve capitalizá -lo e usá -lo como uma oportunidade de mostrar suas habilidades para um público mais amplo.

