As cinco principais estrelas em risco de perder o WWE Royal Rumble 2025

Royal Rumble 2025 será o primeiro evento Premium Live do ano para a empresa.

O caminho para o evento principal da WWE, WrestleMania 41, começará com o primeiro evento Premium Live de 2025, o Royal Rumble. O evento acontecerá no Lucas Oil Stadium em Indiana, Indianápolis, no dia 1º de fevereiro e deverá ser um espetáculo estelar como todos os anos.

O show contará com uma programação repleta de estrelas da WWE, conforme anunciado no RAW e SmackDown nas últimas semanas. No entanto, existem algumas estrelas da WWE que estão quase prestes a perder este grande show de 2025. Aqui estão os cinco principais Superstars da WWE que podem perder o evento Royal Rumble no próximo mês:

5.Asuka

Asuka é uma das figuras mais importantes da divisão feminina da WWE. A Imperatriz do Amanhã está fora de ação devido a uma lesão no joelho desde maio de 2024. Além disso, ela manteve sua recuperação discreta, sem relatórios sobre seu cronograma de retorno. Isso torna possível que Asuka não apareça no evento 2025 WWE Royal Rumble.

4. Jade Cargill

Jade Cargill fez sua estreia na WWE no evento Royal Rumble do ano passado. No entanto, você pode não conseguir participar do programa deste ano. Em dezembro de 2024, Jade Cargill foi encontrada misteriosamente atacada e deixada caída em cima do para-brisa de um carro no SmackDown. Desde então, a Cargill esteve ausente e pode muito bem perder o evento WWE Royal Rumble deste ano.

3.Becky Lynch

O homem, Becky Lynch, está em um hiato desde sua última partida com Liv Morgan em maio de 2024. Apesar de ser uma grande parte das atividades promocionais do RAW na Netflix, Lynch não retornou à WWE no episódio de estreia do RAW na Netflix. . Esta poderia muito bem ser uma possibilidade de ‘The Man’ não comparecer ao evento Royal Rumble 2025 e perder o show.

2.Randy Orton

Randy Orton está fora da programação televisiva da WWE desde que foi atacado por Kevin Owens no SmackDown. ‘The Viper’ não foi ouvido ou visto desde aquela noite, e há uma provável possibilidade de Orton não fazer parte do evento WWE Royal Rumble 2025.

1. Estilos AJ

AJ Styles retornou à WWE após um hiato em outubro de 2024. No entanto, em sua primeira noite de volta, Styles machucou o tornozelo, deixando-o novamente afastado dos gramados. Além disso, Styles twittou recentemente que sua lesão foi um desafio. Isso pode significar que AJ Styles não poderia ser liberado até o evento Royal Rumble deste ano e perder um dos maiores eventos de 2025.

