As cinco principais estrelas que podem atingir a campeã feminina da WWE, Tiffany Stratton, no SmackDown

Tiffany Stratton tornou-se agora um dos principais alvos da divisão feminina do SmackDown.

Tiffany Stratton atraiu muita atenção com seu primeiro ano no elenco principal da WWE em 2024. O Centro do Universo começou 2025 de uma das maneiras mais chocantes ao trair sua melhor amiga, Nia Jax, e ganhar dinheiro com sucesso em o Banco. contrato para se tornar a nova campeã feminina da WWE.

Com Stratton alcançando o ‘Tiffy Top’ da WWE no SmackDown, isso pintou um grande alvo em suas costas. Além disso, a forma como a vitória da Tiffany’Stratton aconteceu também pode ter criado alguns inimigos próprios. Aqui estão as cinco Superstars da WWE que poderiam contratá-la para o Campeonato Feminino da WWE:

5. Bianca Belair

Bianca Belair estava no ringue no momento em que Tiffany Stratton descontou seu contrato do Money in the Bank. Na verdade, foi logo depois que a ex-campeã de Belair, Nia Jax, entregou um KOD que Stratton a tirou da equação para capitalizar sobre a queda de Jax e ganhar o título feminino da WWE. Isso poderia levar Belair a afirmar que Tiffany lhe devia a primeira chance pelo título de seu campeonato, que acontecerá no SmackDown.

4. Candice LeRae

Candice LeRae era a outra aliada de Nia Jax além de Tiffany Stratton, e foi depois de sua inclusão que Jax deu mais importância a LeRae do que a Stratton. Tiffany até eliminou Candice antes de ir atrás de Nia no SmackDown. LeRae poderia defender sua amiga Nia Jax e desafiar Tiffany Stratton para devolver o título para ela e para o lado de Nia.

3. Noemi

Antes de Tiffany Stratton sacar sua maleta Money in the Bank, ela finalmente custou a Naomi sua chance pelo título feminino da WWE. O GLOW estava no meio de uma luta pelo título contra Nia Jax, e nos momentos finais, Tiffany esmagou a cabeça de Naomi com sua pasta, fazendo-a perder a luta. Isso pode fazer com que Naomi se torne a nova campeã e consiga uma disputa pelo título para acertar as contas com ela.

2. Nia Jax

Talvez a única Superstar da WWE que certamente viria depois de Tiffany Stratton seja a ex-campeã feminina da WWE, Nia Jax. A Força Irresistível foi traída por sua ex-melhor amiga, que levou seu ouro. Cheio de raiva, raiva e vingança, Jax parece a escolha mais definitiva para perseguir Tiffany Stratton e recuperar seu título.

1. Estilo Charlotte

Tiffany Stratton pode encontrar um dos desafios mais improváveis ​​em seu reinado como Campeã Feminina da WWE vindo de ninguém menos que Charlotte Flair. Há rumores de que a Rainha retornará à ação no ringue em breve e poderá optar pelo novo campeão, que citou Flair como inspiração para se tornar um lutador. Esta partida pode ser uma das maiores lutas pelo título da história da WWE, e Stratton enfrentará seu ídolo.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.