As cinco principais estrelas que poderiam ter uma estreia memorável

WWE Royal Rumble 2025 terá alguns novos participantes emocionantes

O evento 2025 WWE Royal Rumble Premium Live proporcionará a 30 homens e mulheres do elenco principal e do NXT a oportunidade de provar seu valor ao mundo. Apenas uma estrela de ambas as partidas sairá vitoriosa e vencerá uma luta pelo título mundial na WrestleMania 41.

As duas partidas dão a vários novatos a oportunidade de mostrar suas habilidades diante do universo WWE. Também lhes permite competir no ringue ao lado de alguns dos melhores talentos da história.

Este ano, espera-se que Triple H e Shawn Michaels dêem a alguns novatos uma vaga nas duas competições do Rumble. Alguns recém-chegados têm potencial para causar um impacto imediato e se tornarem megaestrelas.

Vejamos agora as cinco principais estrelas que podem ter estreias memoráveis ​​na edição de 2025 do Royal Rumble PLE.

5. Lenda dos cílios

A lenda do NXT, Talent Lash, tem ganhado as manchetes por sua extraordinária habilidade e habilidade no wrestling. Atualmente ele trabalha como parte de uma dupla com Jakara Jackson.

Legend já competiu no Smackdown, onde demonstrou sua incrível força contra Piper Niven e derrotou a estrela, causando impacto imediato. Ele poderia fazer sua estreia no Royal Rumble este ano para ganhar mais reconhecimento.

Shawn Michaels poderia escolher Lath Legend para representar a marca NXT no Royal Rumble feminino. Ela pode marcar algumas eliminações e provar sua força para o universo WWE.

4. Página Ethan

Ethan Page tem se destacado como vilão da marca NXT. Ele se transformou em uma versão mais sinistra de si mesmo para continuar sua rivalidade com Je’von Evans. A WWE parece ter muita fé na habilidade de Ethan. Isso explica por que ele conquistou um campeonato NXT tão cedo em sua carreira.

Page tem potencial para causar impacto no concurso masculino Royal Rumble. Ele poderia até enfrentar CM Punk e talvez eliminá-lo da competição para ganhar ainda mais força. CM Punk e Ethan Page têm uma rivalidade de longa data e suas ações podem ter uma influência significativa.

3. Oba femi

O NXT tem alguns dos nomes mais influentes da indústria, nada mais do que o atual campeão do NXT, Oba Femi, que se tornou o destaque do grupo nos últimos anos.

O jovem de 26 anos subiu ao topo do elenco do NXT, ultrapassando todos os adversários. Ele estabeleceu o seu valor ao demonstrar o seu incrível talento e força ao universo WWE.

Shawn Michaels ficará tentado a ter seu melhor campeão competindo no Royal Rumble. Seu desempenho pode chamar a atenção e conquistar alguns fãs que começarão a assistir ao show. Oba Femi poderia entrar no torneio mais cedo e eliminar alguns competidores para se estabelecer.

2. Penta El Zero

Penta, a mais recente adição da WWE à marca vermelha, impressionou bastante com a sua estreia. A ex-estrela da AEW provou suas habilidades com performances espetaculares no Monday Night Raw.

Penta derrotou Chad Gable em sua estreia na WWE antes de derrotar Pete Dunne em sua luta mais recente. Ele poderia levar esse impulso para sua primeira aparição no Royal Rumble.

A equipe criativa poderia lançar Penta como um oponente formidável na batalha de eliminação de 30 homens, permitindo-lhe marcar algumas eliminações significativas. Ele poderia potencialmente se juntar à sua primeira grande rivalidade eliminando um grande vilão da partida.

O Royal Rumble de 2025 pode ajudar Triple H a estabelecer Penta como um talento proeminente. Seu desempenho em batalha poderia ter uma influência significativa.

1. Cabeça de Jacó

Jacob Fatu rapidamente se estabeleceu como um dos homens mais mortais da WWE. Ele estreou como membro da linhagem Solo Sikoa e ninguém sabe o que ele está fazendo agora.

Fatu não tem tido as melhores reservas, devido a histórias envolvendo a sua equipa. No entanto, a WWE pode fazer com que ele cause uma boa impressão em sua estreia no Royal Rumble.

Com apenas Sikoa provavelmente fora de cena por um tempo, Jacob Fatu estará sozinho se entrar no concurso. Ela pode trazer vários homens para causar uma boa impressão, incluindo Jey, Jimmy Uso e Sami Zayn.

Quem na sua opinião criaria maior agitação com sua estreia no Royal Rumble PLE 2025? Compartilhe suas idéias e previsões na seção de comentários.

