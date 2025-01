As cinco principais histórias a serem observadas no WWE SmackDown hoje à noite (17 de janeiro de 2025)

As histórias estão surgindo à medida que o primeiro PLE de 2025 se aproxima

A promoção baseada em Stamford será apresentada no episódio desta semana do Friday Night SmackDown, que será transmitido ao vivo na Pechanga Arena em San Diego, Califórnia. No contexto do episódio, as histórias continuarão a crescer e as estrelas continuarão a anunciar a sua entrada no Royal Rumble 2025.

O primeiro evento principal de sábado à noite de 2025 também está se aproximando e a promoção provavelmente anunciará mais partidas no episódio desta semana. Duas lutas pelo título também estão agendadas para a edição de 25 de janeiro do SNME.

Antes do show desta noite em San Diego, vamos dar uma olhada nas cinco principais histórias para prestar atenção antes do SNME.

5. MCMG x Los Garza

Os ex-campeões de duplas da WWE Motor City Machine Guns (Alex Shelley e Chris Sabin) enfrentarão Los Garzas (Angel e Berto). Isso aconteceu depois de suas respectivas partidas contra A-Town Down Under e Pretty Deadly.

O vencedor da luta desafiará os atuais Tag Team Champions, Tomasso Ciampa e Johnny Gargano (DIY). O MCMG busca vencer a partida e enfrentar o DIY para reconquistar o título perdido, enquanto o Los Garzas quer continuar sua ascensão e conquistar a vitória contra os ex-campeões.

4. Acumulação de SNME

O episódio de 17/01 do SmackDown continuará nos passos do RAW e provavelmente anunciará mais lutas para o Main Event de sábado à noite envolvendo estrelas da marca Blue. O próximo episódio da marca Azul será o show de boas-vindas da marca Azul para a SNME.

O episódio provavelmente conterá segmentos e interações que levarão ao anúncio de uma partida de estrelas para a edição de 25 de janeiro do SNME. As estrelas também provavelmente anunciarão suas entradas para o próximo Royal Rumble PLE esta noite.

3. Primeira defesa de título de Tiffany Stratton

A campeã mundial feminina da WWE, Tiffany Stratton, defenderá seu título recém-conquistado contra Bayley no episódio desta semana. A partida foi organizada após a vitória de Bayley na partida fatal de 4 jogadores onde a posição do desafiante número 1 estava em jogo.

Embora pareça que Nia Jax mudou seu foco para outro lugar, ela pode interferir durante a partida e atacar Tiffany por traí-la. A ex-campeã do NXT Roxanne Perez também é uma ameaça iminente para Bayley, já que as duas estrelas se envolveram em uma briga no episódio recente do NXT e parece que a promoção está tentando promover Perez ao elenco principal.

2. LA Knight vs. linhagem

O ex-campeão dos Estados Unidos LA Knight, em sua tentativa de reconquistar o título, enfrentou o atual campeão Shinsuke Nakamura em revanche no episódio da semana passada. Porém, seus planos foram arruinados quando Jacob Fatu e Tama Tonga o atacaram causando uma desqualificação.

Cody Rhodes e Jimmy Uso correram em socorro de Knight, mas a interferência destruiu o sonho de Knight de reconquistar o título, o que irritará o ex-campeão. Knight provavelmente retaliará e exigirá uma partida contra Jacob Fatu para lhe ensinar uma lição.

1. A partitura solo retorna

O líder Rogue Bloodline, Solo Sikoa, sofreu uma derrota humilhante contra Roman Reigns em uma partida tribal no histórico episódio de estreia do Monday Night Raw na Netflix. Sikoa não só perdeu a partida que determinou quem é o “verdadeiro” chefe tribal, mas Ula Fala também perdeu.

Apesar das especulações, Sikoa não apareceu no programa da semana passada e foi anunciado que retornaria no episódio desta semana. Será interessante ver como Sikoa responderá à perda e se ele cumprirá sua palavra de reconhecer Reigns como seu ‘Chefe Tribal’.

Apenas Sikoa se tornará desonesto ou ele reconhecerá os reinados romanos? Quais jogos você gostaria de ver na edição de 25 de janeiro do SNME? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

