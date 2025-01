As cinco principais histórias a serem observadas no WWE SmackDown hoje à noite (3 de janeiro de 2025)

Marca Azul expande para formato de três horas a partir desta noite

O show de 01/03 da marca Blue será o primeiro episódio do Friday Night SmackDown em 2025. O primeiro episódio será transmitido ao vivo do Footprint Center em Phoenix, Arizona. O episódio do dia 01/03 também terá duração de três horas, marcando a transição da marca Blue para o formato de três horas.

A promoção baseada em Stamford começará o ano com o eletrizante show de três horas do Friday Night SmackDown de Pheonix. Várias estrelas importantes foram anunciadas para o show, incluindo o campeão indiscutível da WWE Cody Rhodes, a campeã feminina da WWE Nia Jax, LA Knight, Solo Sikoa, Kevin Owens e muito mais.

Vamos dar uma olhada nas cinco principais histórias a serem observadas no primeiro episódio de 2025.

5. Luta entre Braun Strowman e Carmelo Hayes

A recente rivalidade entre Braun Strowman e Carmleo Hayes começou quando Strowman foi revelado como o oponente misterioso de Hayes. Braun rapidamente desmantelou Hayes para a vitória, mas a história mudou no episódio seguinte, quando Hayes derrotou Strowman por contagem.

Isto levou a uma perseguição em que Hayes atacou Strowman nos bastidores com uma cadeira de aço. No entanto, isso só irritou ainda mais Strowman enquanto ele perseguia Hayes. No episódio da semana passada, Strowman colocou as mãos em Hayes, mas o ataque Bloodline de Solo Sikoa a Sami Zayn e Jey Uso o forçou a resgatá-los.

No episódio desta semana, Strowman poderá desafiar Hayes em mais uma partida. A possibilidade de Bloodline ter como alvo Strowman também é muito alta.

4. Campeonato Feminino da WWE

A campeã feminina da WWE, Nia Jax, está programada para uma defesa de título contra metade da campeã de duplas Naomi no show do dia 01/03. Esta partida foi preparada após a bem-sucedida defesa do título de tag team de Noami e Bianca Belair contra Jax e Candice LeRae.

A amiga de Jax, Candice LeRae, provavelmente estará presente durante a partida para auxiliar a campeã em sua defesa. No entanto, o aspecto mais intrigante da partida seria Tiffany Stratton, que tem sido condenada ao ostracismo por Jax e LeRae recentemente.

Stratton segura a maleta do MITB que concede à campeã uma chance pelo título sempre que ela quiser e há uma chance de ela ganhar dinheiro na abertura de 2025.

3. Street Profits descobrem a verdade

No episódio da semana passada, Apollo Crews revelou que Johnny Gargano e Tomasso Ciampa (#DIY) foram os que atacaram o Street Profits nos bastidores antes da luta pelo título contra o MCMG. DIY tomou o lugar de Street Profits e conquistou o título de tag team, embora com um golpe baixo.

Montez Ford e Angelo Dawkins (Street Profits) foram informados erroneamente por Preety Deadly que Los Garzas eram os agressores. Isso levou a uma briga nos bastidores onde Ford e Dawkins atacaram Berto e Garza (Los Garza).

Depois de descobrirem a verdade, Ford e Dawkins enfrentarão os campeões de tag team e provavelmente exigirão sua merecida chance pelo título, as coisas podem ficar feias e levar a uma briga entre as duas equipes.

2. Shinsuke Nakamura contra Andrade

O campeão dos Estados Unidos, Shinsuke Nakamura, enfrentará Andrade em uma luta sem título no primeiro episódio de 2025. A luta foi anunciada durante o show da semana passada, onde Andrade apareceu em um pacote de vídeos desafiando o campeão.

Andrade tentará derrotar o campeão e provar sua disputa pelo título, enquanto Nakamura tentará derrotar a ameaça crescente ao seu reinado pelo título nos EUA. A luta também tem grande possibilidade de terminar em desclassificação, já que LA Knight pode se vingar de Nakamura.

1. Preparação da partida Tribal Comat

‘The OTC’ Roman Reigns está programado para enfrentar Solo Sikoa em uma partida tribal pelo sagrado Ula Fala no episódio de estreia do Monday Night Raw na Netflix. O episódio de estreia está agendado para o Intuit Dome em Inglewood, Califórnia.

No episódio de 27/12 da marca Blue, Solo Sikoa junto com sua linhagem atacaram Sami Zayn e Jey Uso derrotou Zayn com uma finalização brutal de Samoa e enviou um aviso ao OTC antes do confronto.

O primeiro episódio da marca azul em 2025 será usado para gerar entusiasmo para o próximo confronto. Sikoa poderia fazer uma promoção avisando Reigns sobre o que o espera em 6 de janeiro.

