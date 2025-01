As cinco principais histórias de Penta após sua estreia e vitória no WWE RAW

Penta se tornou a última aquisição da WWE no início da era RAW na Netflix.

A WWE fez uma nova contratação notável ao trazer a estrela da AEW, Penta El Zero M, para o seu lado. O contrato de Penta com a AEW expirou em novembro de 2024 e ele se tornou um agente livre. Isso levou Triple H e seu regime a contratar o talentoso lutador e sua estreia finalmente aconteceu na edição de 13 de janeiro do RAW na Netflix.

Descrição oficial do WWE Superstar para ‘Penta’: “Zero Fear! Para Penta, não é apenas uma frase. Ele não tem medo de nada e é levado a ser o mais agressivo possível para atingir seus objetivos.”#MOSTRAR #WWE pic.twitter.com/fpoDbk1EdB -KN Wrestling (@knwrestling) 13 de janeiro de 2025

Com ‘El Zero’ como parte oficial da lista do Monday Night RAW, ele pareceria ter um impacto maior do que sua carreira na AEW. Além disso, seu mandato na WWE o levaria a competir como uma estrela de solteiros. Então, aqui estão cinco lutas possíveis para Penta após sua espetacular estreia na WWE:

5. Alinhe com LWO

A estrela do lutador fez parte da divisão de tag team ao lado de seu irmão na vida real, Rey Fénix, na AEW. Ele poderia começar seu mandato na WWE com uma jornada semelhante, alinhando-se com o LWO de Rey Mysterio para ganhar experiência no cenário da WWE. O fato de El Zero estar sob a tutela de Mysterio e seus capangas pode ser muito benéfico para seu início em uma nova empresa.

4. Procure o campeonato mid-card

Não há dúvida de que Penta é uma verdadeira estrela do wrestling em todo o mundo do wrestling. A WWE poderia capitalizar esse poder de estrela colocando-o em busca de um campeonato mid-card. Como Penta agora faz parte do RAW, ele poderia ir atrás do Campeonato Intercontinental da WWE de Bron Breakker e vencê-lo em algum momento para elevar seu status como uma das principais estrelas da WWE.

3. Lute com o American Made

A primeira partida de Penta na WWE pode ser contra o mesmo homem contra quem ele estreou, o vocalista do American Made e ex-atleta olímpico Chad Gable. Ele teve um desempenho poderoso contra Penta, mas foi capaz de dominá-lo com uma combinação de Sacrifice e Penta Driver para selar a vitória. Este poderia ser o início de uma rivalidade prolífica entre Gable e sua facção, na qual Penta poderia encontrar seus próprios aliados.

2. Nova facção lutadora

A notável estreia do lutador contra Chad Gable pode ser o início de uma nova facção de Wrestling na WWE. Isso pode levar os lutadores atuais Dragon Lee e o membro do Hall da Fama da WWE Rey Mysterio a unirem forças com Penta para formar um novo grupo. Além disso, isso pode significar a incorporação de mais lutadores no futuro, como o próprio irmão de Penta, Rey Fénix, quando terminar seu contrato com a AEW.

1. Lute com Rey Mysterio

A maior luta para estabelecer o lutador como um dos principais Superstar da WWE e causar uma grande impressão no início de sua carreira na WWE poderia ser contra um dos maiores lutadores de todos os tempos, Rey Mysterio. O ‘Hall of Famer’ da WWE nunca lutou contra alguém do calibre de Penta, que é uma grande sensação e uma rivalidade entre eles pode ser uma história de destaque para a WWE.

