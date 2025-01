As cinco principais histórias dos bastidores sobre Brock Lesnar, das quais você talvez não se lembre: WWE

“The Beast Incarnate” é uma das principais atrações da WWE há muitos anos

Brock Lesnar é considerado uma das maiores atrações de bilheteria da WWE. A imponente força, tamanho e estatura física da Besta Encarnada fazem dele um espécime único e um dos competidores de ringue mais temidos do mundo.

Porém, por trás dessa personalidade dominante está um garoto do campo que vive uma vida tranquila, não interage muito com as pessoas e muitas vezes é visto como um homem arrogante. Além disso, houve várias histórias de bastidores que sugerem o fato de que Lesnat é um indivíduo completamente diferente de seu personagem na tela. Aqui estão as cinco melhores histórias de bastidores sobre Brock Lesnar.

5. Brock Lesnar perdeu uma partida na vida real para o WWE Hall of Famer

Brock Lesnar é considerado um dos competidores mais fortes do ringue de todos os tempos. No entanto, muitas pessoas ficam surpresas por ele ter perdido uma luta para seu antigo rival, Kurt Angle. O WWE Hall of Famer e ‘The Beast Incarnate’ participaram de uma luta de luta livre amadora na vida real para ver quem era o melhor, revelou Gerald Brisco. Angle o pegou e deu duas pernas nele tão rapidamente que ele caiu e perdeu a partida no processo.

4. Ele quase apertou a mão de um membro da equipe de Tyson Fury.

Uma altercação nos bastidores da vida real ocorreu no WWE Crown Jewel 2019 entre Brock Lesnar e Tim Allcock, que é amigo próximo e membro do campeão mundial de boxe Tyson Fury.

Ele foi apresentado nos bastidores enquanto Fury lutava com Braun Strowman, e Lesnar enfrentou Cain Valasquez no evento. De acordo com o YouTuber Kugan Cassius, que conversou com Tommy Fury, Lesnar fez um comentário que não gostou de Tim, o que quase levou os dois homens a se socarem nos bastidores do evento na Arábia Saudita.

3. Amigos da vida real com CM Punk

Brock Lesnar se envolveu em uma rivalidade acalorada com CM Punk em 2013. Foi nessa época que Paul Heyman traiu CM Punk e ficou do lado da Besta Encarnada.

No entanto, o interessante que os fãs devem saber é que os rivais na tela são, na verdade, bons amigos nos bastidores. Durante a transição de Punk para o MMA, Lesnar o procurou e quis ajudá-lo de todas as maneiras que pudesse, considerando sua própria experiência na transição do wrestling para o MMA.

2. Corpo atingiu Wee Man

Durante a preparação para o evento Royal Rumble de 2022, Brock Lesnar voou para a cidade de St Louis para o evento. Ele encontrou a estrela de Jack Ass, Wee Man, em um restaurante e deu um soco em seu corpo, muito menor do que a imponente Besta Encarnada. Falando no Pat McAfee Show, Lesnar afirmou que foi uma experiência divertida e que não foi encenada de forma alguma. Por sua vez, Brock mencionou que foi bom para os negócios antes de um dos eventos mais emocionantes do ano, o Royal Rumble.

1. Estreito vínculo com Eddie Guerrero

Eddie Guererro foi um dos Superstars da WWE mais cativantes e talentosos de todos os tempos, que faleceu repentinamente devido a uma insuficiência cardíaca em 2005. Ele e Brock Lesnar tiveram uma partida memorável no WWE No Way Out em 2004, onde Guerrero venceu seu primeiro campeonato da WWE. . .

Conforme revelado pela esposa de Eddie, Vickie Guerrero, Brock Lesnar era próximo de Eddie Guerrero e, até hoje, sente falta dele todos os dias. É uma surpresa para um homem tão imponente como Lesnar ter um coração terno sob a estrutura alfa da Besta.

