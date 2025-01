As cinco principais mulheres com mais tempo cumulativo na história do WWE Royal Rumble

Essas mulheres podem ser aclamadas como mulheres da WWE

O WWE Royal Rumble é um dos eventos mais emocionantes do ano, e a edição de 2025 está chegando. Com a contagem regressiva para fazer o Rumble se intensificar, os fãs especulam ansiosamente sobre quem irá à distância e atingirá o ingresso para a WrestleMania.

Ao longo dos anos, o Royal Rumble Women’s Party produziu algumas das ações mais incríveis, com a Superstar liderando sua resistência ao limite na tentativa de superar a competição. Enquanto nos preparamos para outra batalha emocionante, vamos dar uma olhada nas cinco mulheres que passaram o tempo cumulativo mais longo no Partido Real da WWE.

5. Rhea Ripley – 2:19:08

A presença de Rhea Ripley no Royal Rumble tem sido impressionante. Com 2 horas, 19 minutos e 8 segundos do tempo total, provou ser um dos superestrelas mais duráveis ​​da WWE. Rhea Ripley venceu o Royal Rumble 2023 desde a posição número 1, com duração de mais de uma hora em uma performance histórica. Sua mistura de poder e agilidade o torna um candidato perigoso em cada parte a se barulhedar, na qual entra.

4. Charlotte Flair – 2:21:28

A rainha do talento WWE Charlotte sempre foi uma força dominante no Royal Rumble. Com um tempo total de 2 horas, 21 minutos e 28 segundos, as ações de Flair têm sido uma combinação de estratégia, domínio e força de vontade pura. Ela venceu Royal Rumble de 2020 e continua sendo a favorita dos fãs toda vez que entra no jogo. Dado seu pedigree do campeonato, ele não surpreende que esteja entre os melhores concorrentes da história do Royal Rumble.

3. Naomi – 2:27:37

Naomi é conhecido por seu incrível atletismo e sua direção impressionante, e seu tempo cumulativo no partido também demonstra sua resistência. Com 2 horas, 27 minutos e 37 segundos em Royal Rumble, Naomi mostrou sua capacidade de ficar com o melhor. Seja andando em barricadas ou usando uma cadeira de escritório para evitar a eliminação, tornou a realeza real um show inesquecível.

2. Natalya – 2:38:40

Um verdadeiro veterano da WWE, Natalya é uma pedra angular da Divisão das Mulheres há anos. A rainha de Harts competiu em vários jogos do Royal Rumble, mostrando sua habilidade técnica e resistência incomparável. Com um tempo cumulativo de 2 horas, 38 minutos e 40 segundos, Natalya tem sido constantemente um concorrente difícil de eliminar. Sua capacidade de se adaptar e sobreviver ao talento mais jovem diz muito sobre sua dedicação e longevidade na WWE.

1. Bianca Belair – 3:05:25

Bianca Belair demonstrou repetidamente por que é uma das estrelas mais dominantes da WWE hoje. O EST da WWE não apenas venceu o Royal Rumble 2021, mas já apresentou performances de maratona em cada aparência.

Sua mistura de força, atletismo e resiliência a ajudaram a acumular 3 horas, 5 minutos e 25 segundos do tempo total no Royal Rumble. Se você entra no início ou à tarde, a Belair ainda é uma grande ameaça toda vez que você entra no anel.

