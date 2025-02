As cinco principais razões pelas quais Jacob Fatu deve se qualificar para o jogo da WWE Elimination Chamber

Jacob fatu tem emergido como uma das principais perspectivas de singles na WWE nas últimas semanas.

O evento da WWE 2025 Elimination Chamber está se aproximando rapidamente da parada final na estrada para o WrestleMania 41. O evento emanará do Rogers Center em Toronto, Canadá, em 1º de março e contará título mundial. Oportunidade na WrestleMania.

Durante as semanas, os superestrelas participaram das partidas de classificação para a festa da câmara. Um dos próximos eliminatórios verá Braun Strowman, o padre Damian e Jacob Fatu colidem em uma partida de ameaça tripla. Com o impulso vencedor do fatu como uma estrela individual após o fracasso do Sol Sikoa em combate tribal, aqui estão cinco razões pelas quais eu deveria me qualificar para a Câmara de Eliminação da WWE:

5. Dominante que aparece em um jogo de câmera

Jacob fatu é visto como uma força imprudente desde que chegou à WWE em 2024 e se juntou à linhagem. Sabe -se que Fatu pulveriz seus oponentes como nenhum outro e poderia ter a oportunidade de mostrar o mesmo em uma estrutura mortal, como a câmara de eliminação, para ganhar mais atenção como uma força superior para levar em consideração.

4. Estabelecer um registro de eliminação

A WWE está procurando posicionar Jacob fatu como uma estrela do futuro da WWE de primeiro nível. Eles poderiam começar a construir em seu currículo da WWE, fazendo com que eles se classificassem para a câmara de eliminação e estabelecessem o registro de toda a eliminação do partido. Embora seja possível que ele não vá ao vencedor, um ótimo desempenho e um recorde podem ser um ótimo impulso para sua carreira na empresa.

3. Festa entre uma linha cheia de estrelas

A câmara de eliminação de 2025 está emergindo para ser um jogo cheio de estrelas com personagens como CM Punk e Drew McIntyre, que se qualificou para seus respectivos jogos, enquanto John Cena se declarou para o jogo no Royal Rumble Post-Show Event de 2025. Jacob fatu se acalmou para o jogo, ele teria a oportunidade de competir contra os melhores nomes do negócio e mostrar seu valor à frente deles como concorrente no ringue.

2. Desglosse of the Shadow of Sol Sikoa

Jacob fatu sempre foi visto como nada mais do que o executor pessoal de Sol Sikoa na linhagem. No entanto, como ele só perdeu para Roman Reigns em combate tribal, o Fatu cuidou de seu destino e conseguiu sustentar Tama Tonga em seu canto. A câmara de eliminação pode ser a oportunidade para o Fatu se separar da sombra de seu ex -chefe tribal e começar uma carreira completa sozinha, deixando seu passado para trás.

1. Maior empurrão como uma única estrela

A partida da Câmara de Eliminação de 2025 é um farol para Jacob Fatu, se ele conseguir superar Braun Strowman e Damien Priest em Smackdown na próxima semana. O lobisomem de Samoa tem tudo para se tornar uma estrela superior: presença cativante, forte insight no ringue e, o mais importante, sua crueldade. O Partido da Câmara pode ser seu terreno de julgamento em muitos aspectos e dar um grande impulso no início de sua carreira como concorrente dos singles da WWE.

