As cinco principais rivalidades do tênis para assistir em 2025

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner aparecem nas principais rivalidades.

O ano civil de 2024 marcou o fim de uma era icônica no tênis com a aposentadoria de Rafael Nadal, encerrando mais de uma década de rivalidade lendária entre os “Três Grandes”. Embora Novak Djokovic continue a competir, os seus desempenhos recentes desde os Jogos Olímpicos de Paris indicam que o seu domínio está a diminuir, sinalizando o declínio desta geração de ouro.

Os fãs de tênis devem apreciar o privilégio de testemunhar a época de ouro do esporte. Com o passar do tempo, as portas foram se abrindo para a nova geração de jogadores que estão constantemente deixando sua marca e moldando o futuro do tênis.

Nesse sentido, vamos nos aprofundar nas cinco principais rivalidades a serem observadas em 2025, enquanto a próxima geração de estrelas do tênis continua a elevar o nível e a oferecer confrontos eletrizantes.

Aryna Sabalenka x Qinwen Zheng

Os dois jogadores desenvolveram um relacionamento apaixonado este ano, e nenhum esconde as emoções em quadra ao se enfrentar. Aryna Sabalenka dominou esta rivalidade ao vencer os chineses na final do Aberto da Austrália de 2024. A dupla lutou quatro vezes no ano civil e Sabalenka derrotou Qinwen Zheng nas quatro ocasiões.

O encontro mais recente foi nas finais do WTA, onde Zheng foi derrotado de forma decisiva pelo bielorrusso em dois sets. No entanto, a estrela chinesa mostrou resiliência e adaptabilidade. À medida que a temporada de 2025 avança, essa rivalidade pode atingir novos patamares, com ambos os jogadores ansiosos para se ofuscar e reivindicar o domínio na quadra.

Alexander Zverev x Taylor Fritz

Uma das rivalidades mais intensas e controversas do ano foi a entre Alexander Zverev e Taylor Fritz, que surgiu durante o confronto épico das oitavas de final em Wimbledon. O thriller de cinco sets mostrou as habilidades excepcionais e a competitividade feroz da dupla, preparando o terreno para encontros mais cativantes no futuro.

A dupla se enfrentou cinco vezes neste ano, com Fritz saindo vitorioso nos últimos quatro encontros. A rivalidade deles se estendeu além da corte, envolvendo famílias e acrescentando uma intrigante camada de drama. Enquanto os dois jogadores se esforçam para subir na classificação, os confrontos intensos prometem ser o ponto alto da próxima temporada.

Carlos Alcaraz x Jannik Sinner

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner provaram que são o futuro do ténis, com os seus ralis eletrizantes e vencedores impressionantes que evocam memórias dos Três Grandes no seu apogeu. Apesar da má sequência de Sinner, a dupla enfrentou-se quatro vezes este ano, com o Alcaraz a sair vitorioso em três encontros.

Alcaraz teve um segundo semestre desafiador, marcado por uma derrota na final olímpica, uma eliminação precoce do US Open e uma derrota para Sinner no Six Kings Slam. No entanto, a rivalidade deles promete ser a peça central do tênis não apenas no próximo ano, mas possivelmente na próxima década. Os fãs puderam até testemunhar o confronto dessas duas potências na final do Aberto da Austrália.

Iga Swiatek x Aryna Sabalenka

As duas melhores jogadoras individuais da era atual, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, continuarão suas batalhas na quadra e, em 2024, Sabalenka ultrapassará Swiatek para se tornar o novo número 1 do mundo. Apesar de ter perdido meses de tênis devido a uma terrível lesão no ombro, o bielorrusso conseguiu ultrapassar Swiatek, que ocupava a primeira posição há mais de um ano.

Apesar destes desenvolvimentos, Swiatek mantém a liderança no seu histórico de confrontos diretos. No entanto, a temporada de 2025 é crucial para ela, pois estará determinada a subir na classificação e evitar que Sabalenka defenda o título do Aberto dos Estados Unidos.

Novak Djokovic x Carlos Alcaraz

A maior rivalidade dos últimos dois anos representa o confronto entre uma lenda moderna e uma futura estrela. Novak Djokovic, embora se aproximasse do crepúsculo de sua carreira, alcançou uma de suas atuações mais notáveis ​​em torneios nos Jogos de Paris, onde conquistou seu primeiro ouro olímpico sem perder um único set, completando um feito extraordinário ao vencer tudo o que era possível.

Desde então, Djokovic teve um ano para esquecer. No entanto, o novo ano promete novos começos, e o sérvio está a apenas um Grand Slam de se tornar o tenista com maior sucesso estatístico (atualmente empatado em 24 Grand Slams com Martina Navratilova).

Carlos Alcaraz tentará replicar o seu heroísmo em Wimbledon, onde derrotou Djokovic de forma mais direta do que na final de 2023. Se Djokovic terá um último esforço para vencer outro torneio importante é uma questão que o tempo responderá.

