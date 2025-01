As cinco principais surpresas que o WWE SmackDown pode trazer esta noite (10 de janeiro de 2025)

O episódio 01/10 do SmackDown traz luta pelo título

O episódio de 01/10 do Friday Night SmackDown será transmitido ao vivo no Moda Center em Portland, Oregon. Este é o segundo episódio a ir ao ar três horas após a transição da semana passada.

Após o imenso sucesso do episódio de estreia do Monday Night Raw, a promoção baseada em Stamford continuará sua programação regular e continuará construindo histórias e partidas para o próximo Evento Principal de Sábado à Noite e Royal Rumble 2025 PLE.

Antes do show, vamos explorar cinco possíveis surpresas que podem estar reservadas para os fãs em Portland, Oregon.

5. Nia Jax ataca Tiffany Stratton

Tiffany Stratton lucrou com o contrato do MITB na semana passada com Nia Jax depois de ajudá-la na defesa do título contra Naomi. Após meses de provocações e tensão visível, Stratton conseguiu se tornar a nova campeã feminina da WWE pela primeira vez em sua carreira.

Embora fosse iminente, Jax ainda se sentiria traída pela amiga e provavelmente atacaria o novo campeão no episódio 01/10. Candice LeRae, que já despreza Tiffany, provavelmente pressionará Jax a emboscar Tiffany e enterrar todas as esperanças de paz.

4. LA Knight recupera o título dos EUA

O atual campeão dos Estados Unidos, Shinsuke Nakamura, defenderá o título contra LA Knight no episódio desta noite. Esta será uma revanche da primeira partida no Survivor Series 2024 PLE, onde Nakamura derrotou Knight.

Knight está ansioso para reconquistar o título e recuperar o ímpeto que perdeu após a derrota no Survivor Series. É provável que Knight vença o confronto e recupere o título dos EUA, pois parece ter resolvido o quebra-cabeça de Nakamura.

No episódio da semana passada, o ex-campeão americano atacou Nakamura mandando uma mensagem clara de que não acabará até que ele recupere o título.

3. Cody Rhodes critica Kevin Owens

Durante a partida tribal no episódio de estreia do Monday Night Raw, Kevin Owens apareceu e atacou Roman Reigns. Owens acertou um golpe atordoante e pediu que Sikoa travasse o OTC. No entanto, Reigns foi expulso, irritando Owens enquanto o ataque continuava.

O ataque foi frustrado quando Cody Rhodes apareceu e eliminou Owens com um cortador Cody. As duas estrelas continuaram sua briga fora do ringue. No episódio desta semana, Rhodes poderia criticar Owens por ajudar Solo Sikoa na partida tribal.

As duas estrelas estão programadas para se enfrentarem em uma luta ladder no próximo Royal Rumble PLE, onde o título indiscutível está em jogo.

2. Reinados Romanos aparecem

‘The OTC’ Roman Reigns restaurou a ordem e recuperou Ula Fala após derrotar Solo Sikoa na partida tribal. As duas estrelas se enfrentaram na primeira partida do episódio de estreia do Monday Night Raw na Netflix.

Reigns provavelmente fará uma aparição, comemorará sua recente vitória ao lado dos membros do OG Bloodline e possivelmente traçará seus objetivos para o resto do ano. O OTC também poderia convocar Solo Sikoa ao ringue, forçando-o a reconhecer o “verdadeiro” chefe tribal na frente do público do Oregon.

1. Drew McIntyre enfrenta Roman Reigns

Drew McIntyre sofreu uma derrota chocante contra Jey Uso no episódio de estreia do Netflix no WWE Raw, Jey rolou McIntyre e derrotou com sucesso o Scottish Warrior. Esta derrota interrompeu a busca de McIntyre para eliminar todos os membros da Linhagem OG.

A derrota chocante do Guerreiro Escocês alimentará sua raiva e determinação, o que provavelmente o levará a ligar diretamente para Roman Reigns, buscando finalmente atingir seu objetivo de derrotar o Chefe da Mesa. Se Reigns aparecer no programa desta noite, McIntyre provavelmente irá confrontá-lo e iniciar uma briga entre os dois.

Como Nia Jax reagirá depois de perder o título para Tiffany Stratton? Apenas Sikoa reconhecerá publicamente os reinados romanos? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

