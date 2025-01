As cinco principais surpresas que o WWE SmackDown pode trazer esta noite (17 de janeiro de 2025)

O episódio de 17/01 do WWE SmackDown apresenta um confronto pelo título

O episódio desta noite do Friday Night SmackDown será transmitido ao vivo na Pechanga Arena em San Diego, Califórnia. Duas lutas foram anunciadas para o show desta noite, assim como o retorno de Solo Sikoa após a humilhante derrota para Roman Reigns na estreia do Raw Netflix.

Várias estrelas importantes estão programadas para aparecer no programa, incluindo o campeão indiscutível da WWE Cody Rhodes, a campeã feminina da WWE Tiffany Stratton, LA Knight, Bianca Belair e muitos mais.

Antes do show, vamos explorar cinco possíveis surpresas que podem estar reservadas para os fãs em San Diego, Califórnia.

5. Nick Aldis suspende Cody Rhodes e Kevin Owens

O campeão indiscutível da WWE, Cody Rhodes, está envolvido em uma rivalidade horrível com seu ex-amigo Kevin Owens. Os dois rivais se enfrentarão em uma luta ladder onde o título indiscutível está em jogo no Royal Rumble 2025 PLE.

Rhodes e Owens terminaram a briga da semana passada perto da área de produção, que terminou com Rhodes atacando Owens através da mesa perto do equipamento de produção. O gerente geral Nick Aldis está farto das travessuras do nocaute e a luta da semana passada vai irritá-lo ainda mais.

Apesar dos vários apelos a Cody, ele também considerou a luta e o gerente geral Nick Aldis provavelmente punirá o campeão junto com Owens. Aldis provavelmente irá banir as duas estrelas até Rumble para evitar qualquer colisão entre as duas.

4. Apenas Skoa se recusa a reconhecer Roman

Apenas Sikoa retornará no episódio desta semana em San Diego após a derrota brutal para Roman Reigns em uma partida tribal na estreia do Raw Netflix. O sagrado Ula Fala estava em disputa para o confronto, Solo também afirmou antes do confronto que se perder renunciará ao Ula Fala e reconhecerá Reigns como seu chefe tribal.

Embora Sikoa tenha apresentado o Ula Fala a Paul Heyman antes do confronto de 6 de janeiro, ele provavelmente se recusará a reconhecer Reigns no programa desta noite. Jacob Fatu e Tama Tonga demonstraram na semana passada que não se deixaram intimidar pela perda do seu líder, que causou estragos em grande escala.

Sikoa provavelmente se recusará a reconhecer Reigns e, em vez disso, continuará a causar o caos atacando os membros da escalação com sua linhagem. Solo também pode ter como alvo os membros da linhagem OG ou qualquer pessoa que se atreva a apoiar ou elogiar a facção OG.

3. Los Herons vencem

Ángel e Berto (Los Garzas) enfrentarão o ex-campeão de tag team Alex Shelley e Chris Sabin (Motor City Machine Guns) no show desta noite. O vencedor se tornará o desafiante número um aos títulos de tag team atualmente detidos pela DIY (Tomasso Ciampa e Johnny Gargano).

Enquanto MCMG está desesperado para restaurar a ordem e recuperar o título que perdeu injustamente, Los Garzas quer derrotar o ex-campeão e desafiar DIY pelo título de tag team. MCMG pode sofrer o mesmo destino da perda do título para o DIY, já que Los Garzas não têm medo de usar táticas sujas para vencer.

Los Garzas mostraram suas táticas de vitória quando Santos Escobar interferiu, fazendo com que Ángel e Berto vencessem Pretty Deadly.

2. LA Knight retalia

No episódio da semana passada, LA Knight enfrentou o campeão americano Shinsuke Nakamura em revanche. Knight buscava recuperar o título que perdeu para Nakamura no Survivor Series 2024 PLE.

Jacob Fatu: “É melhor você pensar na sua vida agora, porque não há razão para você me tirar daqui!” LA Knight tinha outros planos para Fatu 😅#Tapa pic.twitter.com/DTmfQ3ivHR — The Movement – ​​Luta profissional (@TheMovementXx) 11 de janeiro de 2025

No entanto, as esperanças de Knight foram destruídas quando Jacob Fatu e Tama Tonga o atacaram durante a partida que levou à desqualificação. Este ataque ocorreu depois que Knight chutou Fatu e Tonga para fora da arena e bateu a porta na cara deles.

A interferência de Fatu e Tonga, que custou a revanche a Knight, provavelmente irritará Knight, que retaliará esta noite, levando a uma briga ou sparring entre ele e Fatu.

1. Roxanne Pérez interfere

A campeã feminina da WWE, Tiffany Stratton, defenderá seu título pela primeira vez contra Bayley no episódio desta noite. Enquanto isso, a ameaça de Nia Jax é iminente para Stratton, já que o ex-campeão provavelmente buscará retaliação.

No entanto, pode haver um wild card durante a partida para a ex-campeã feminina do NXT, Roxanne Perez, já que ela estava envolvida em uma partida contra Bayley no episódio recente do NXT. Perez também postou recentemente uma postagem enigmática nas redes sociais onde afirmava que sempre quis ser melhor do que seus modelos.

A postagem também incluía uma foto das duas estrelas onde Perez desenhou uma cruz no rosto de Bayley. Perez provavelmente irá interferir na partida, custando a Bayley a disputa pelo título e provocando uma rivalidade entre os dois. O segmento com Bayley também sugere os planos de promoção de Perez no elenco principal depois de perder o título do NXT para Giulia no New Year’s Evil.

Como LA Knight responderá à desclassificação causada pelo Bloodline na revanche? Será que Tiffany Stratton sairá vitoriosa em sua primeira defesa de título? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

