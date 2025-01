As cinco principais surpresas que podem estar reservadas para o WWE Raw (20 de janeiro de 2025)

O episódio desta semana da marca Red traz uma revanche da WrestleMania

Enquanto a promoção baseada em Stamford se prepara para a edição de 25 de janeiro do Saturday Night Main Event, o episódio desta noite do Monday Night Raw contará com segmentos e histórias que se desenvolvem até o evento deste sábado.

Vários segmentos e partidas foram anunciados para o show do dia 20/01, que será transmitido ao vivo no American Airlines Center em Dallas, Texas. O membro do Hall da Fama da WWE, JBL, também aparecerá no programa desta noite.

Antes do episódio 20/01, vamos dar uma olhada nas cinco principais surpresas a serem observadas no programa da marca Red desta semana.

5. JBL anuncia sua entrada no Royal Rumble 2025

O membro do Hall da Fama da WWE, JBL, aparecerá no episódio desta noite da marca Red. JBL pendurou suas botas de luta livre em 2009 e voltou-se para os comentários. Ultimamente, o Hall of Fame apareceu em várias promoções, incluindo a TNA.

Há uma chance de que o membro do Hall da Fama anuncie sua entrada no Royal Rumble de 2025, já que a vontade de competir às vezes retorna quando você vê a multidão gritando seu nome. A última aparição de JBL no Rumble foi no Royal Rumble de 2014, que ocorreu no CONSOL Energy Center em Pittsburgh, Pensilvânia.

4. Bayley se junta à marca Red

No episódio da semana passada do Friday Night SmackDown, Bayley falhou em sua tentativa de conquistar o título feminino da WWE quando a recém-coroada campeã Tiffany Stratton a derrotou para reter o título.

Existe a possibilidade de o ex-multicampeão se juntar à marca vermelha no programa desta noite em busca de novas oportunidades e partidas. Bayley apareceu nos episódios das últimas duas semanas do Raw, inclusive durante o histórico episódio de estreia do Raw na Netflix, onde ela estava conversando com o gerente geral Adam Pearce.

3. Sheamus – Luta de Bron Breakker

Depois de derrotar Ludwig Kaiser no episódio da semana passada, Sheamus aproveitou a chance de lutar contra Bron Breakker pelo título Intercontinental no próximo Main Event de Saturday Night. As duas estrelas também tiveram um confronto acalorado após a vitória de Sheamus.

Breakker e Sheamus provavelmente farão uma promo no programa desta noite promovendo seu próximo confronto pelo título. A animosidade entre os dois sempre ganha destaque quando se enfrentam e uma briga é o resultado mais provável do confronto desta semana.

2. Último Testamento ataca Sami Zayn

No episódio da semana passada do Monday Night Raw, Sami Zayn teve uma discussão acalorada com The Miz, que estava acompanhado por Karrion Kross. Embora Kross inicialmente tenha participado da discussão, Miz lentamente assumiu o controle, levando a uma luta improvisada entre os dois.

Desde a transferência da facção Wyatt Sicks para o SmackDown não há quem equilibre o caos que o Final Testament cria. Kross provavelmente quer dar uma lição a Zayn sobre o confronto da semana passada e enviar uma mensagem para todo o vestiário.

1. PFC ataca dano CTRL

Iyo Sky e Dakota Kai (Damage CTRL) estão ansiosos para infligir danos e se vingar do Pure Fusion Collective (Shayna Baszler, Zoey Stark e Sonya Deville), que são responsáveis ​​​​pelo ferimento de sua companheira de estábulo Kairi Sane.

No entanto, o PFC é famoso por suas táticas sujas e desumanas e tem vantagem numérica, já que Sane está fora de ação devido a lesão. Há uma chance de Sky e Kai ficarem impressionados com o jogo de números, levando a um ataque nas mãos do PFC.

Conseguirá Damage CTRL vencer e vingar sua parceira Kairi Sane ou o PFC prevalecerá? Que combinações dos sonhos você gostaria de ver se Bayley se juntasse à marca Red? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

