As cinco principais surpresas que poderiam ser reservadas para a Câmara de Eliminação da WWE 2025

O segundo ple de 2025 emanará de Toronto

O caminho para a WrestleMania começou em 1º de fevereiro com o Royal Rumble Ple, o próximo passo em direção ao melhor estágio é a câmara de eliminação.

Como os vencedores de homens e mulheres da Royal Rumble escolheram seus respectivos campeões para enfrentar na WrestleMania, os participantes da Casa de Homens e Femininos colocaram seu olhar no indiscutível campeão da WWE e na campeã mundial feminina.

Enquanto a promoção se prepara para o PL com dois shows Raw e SmackDown, vamos dar uma olhada nas cinco melhores surpresas que podem ser reservadas para o segundo PLE de 2025.

5. Cody Rhodes aceita

Em seu retorno do episódio de Smackdown, Dwayne ‘The Rock’ Johnson chamou o campeão indiscutível do WWE Cody Rhodes e fez uma oferta para se tornar “seu campeão”, afirmando que aumentaria sua carreira e criaria oportunidades para sua família.

Enquanto Rhodes inicialmente tentava rejeitar a oferta, o rock pediu que ele pensasse na oferta e tomasse sua decisão na câmara. Agora, os fãs estão esperando o PLE ver o que a decisão de Rhodes toma, o campeão sabe a quantidade de poder que Johnson tem e provavelmente aceitará a oferta para aumentar sua carreira.

Leia também: todos os jogos e segmentos confirmados para a Câmara de Eliminação da WWE 2025 até agora

4. Roman Reigns retorna

‘O OTC’ Roman Reigns está ausente da programação da WWE do Royal Rumble, onde foi brutalmente agredido por Seth Rollins, que acertou duas ordens brutais que causaram lesões na renovação. Rollins agora se classificou para a partida de câmara masculina e entrará no jogo com a esperança de ganhar e desafiar o campeão em Mania.

No entanto, Reigns poderia retornar durante o partido da Câmara masculina para custar à Rollins a oportunidade e exigir sua vingança. Os relatórios já sugerem uma partida de ameaça tripla entre Reigns, Rollins e CM Punk e o retorno de Reigns e o ataque subsequente também podem envolver punk iniciando a história entre eles.

Leia também: Dez superestrelas da WWE com a maioria das aparências nas partidas da câmara de eliminação

3. Kevin Owens – A disputa de Sami Zayn permanece sem solução

Kevin Owens discursou recentemente sua ex -amiga Sami Zayn, já que este não o ajudou na partida pelo título indiscutível da WWE contra Cody Rhodes no Royal Rumble Ple. Os dois amigos tiveram uma história sombria de reuniões e traições, mas ambos afirmam que desta vez é diferente.

Os dois ex -amigos agora lutarão em um partido não autorizado em seu país de origem no Canadá. Os fãs estão muito interessados ​​no jogo e exigem um confronto de mania entre os dois. A promoção provavelmente usará essa parte para promover sua disputa, estabelecendo um choque de alto riscos no estágio mais grande em abril.

2. Becky Lynch retorna

Apesar da especulação, Becky Lynch não voltou na estréia da Raw Netflix ou do Royal Rumble Ple. No entanto, Lynch assinou um novo contrato com a promoção e até apareceu em materiais promocionais para a estréia bruta na Netflix.

Semelhante ao Alexa Biss, a promoção poderia manter o retorno de Lynch sob o tapete. Lynch poderia fazer seu retorno altamente esperado no segundo ple de 2025, capturando a atenção dos fãs.

1. A rocha desafiou Cody Rhodes

Como mencionado acima, Dwayne ‘The Rock’ Johnson fez uma oferta lucrativa ao campeão indiscutível da WWE, Cody Rhodes, no episódio de Smackdown 21/21. Enquanto Rhodes parecia hesitante e se chamou campeão do povo, Johnson deixou claro o poder que tinha na promoção.

Se Rhodes permanecer fiel a seu caráter e seus fãs, ele poderia rejeitar a oferta de Johnson, que poderia incomodar o chefe final que potencialmente reviverá a disputa no ano passado, onde Rhodes sofreu bolsas brutais. O rock também pode desafiar Rodes para o título indiscutível da WWE e, se estiver ocupado demais para competir no palco mais grande, poderia até recrutar o vencedor do partido da Câmara de Eliminação dos Men.

Você está animado pela câmara de eliminação de 2025, quem você acha que é vitorioso? Compartilhe seus pensamentos e previsões na seção de comentários.

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.