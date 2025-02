As cinco principais surpresas que poderiam ser reservadas para a WWE RAW (10 de fevereiro de 2025)

Episódio 02/10 da marca vermelha conecta uma ótima expectativa

A sede em Stamford chegou ao Tennessee na semana passada para entregar o episódio 02/07 de Friday Night SmackDown, agora eles ficam no estado enquanto se preparam para o episódio 02/10 do Monday Night Raw, que será emitido do ar da arena de Bridgestone Em Nashville, Tennessee.

O show continuará a ser construído para o segundo ple de 2025, com duas partidas de qualificação da Câmara de Eliminação já anunciadas, o programa será entregue conforme prometido. Duas partidas de classificação estão programadas para o programa: Rey Mysterio enfrentará Logan Paul, e Bayley enfrentará Lyra Valkyria.

Além desses jogos, o AJ Styles também está pronto para aparecer, já que ele foi transferido para o Monday Night Raw na semana passada, depois de retornar ao Royal Rumble 2025.

Vamos ver agora as cinco melhores surpresas que podem ser reservadas para o episódio 02/10 do Monday Night Raw.

5. Pete Dunne exige uma revanche

Pete Dunne no mês passado sofreu uma derrota contra o recém -chegado Penta no show da marca Red, o lutador poderia assumir o controle do jogo e derrotar Dunne. No entanto, parece que Dunne não esqueceu a perda e quer devolvê -la.

No episódio na semana passada, no Monday Night Raw, Penta derrotou Ludwig Kaiser e foi entrevistado por Jackie Redmond após o jogo quando Dunne apareceu. Embora Kaiser aproveitou a distração e atacou Penta, mas Dunne parecia centrado em Penta e provavelmente exigirá uma revanche nesta semana.

4. Logan Paul vence

Uma terceira partida de classificação para o episódio 02/10 do RAW é estabelecida, onde Rey Mysterio lutará com Logan Paul e o vencedor se juntará a John Cena, CM Punk e Drew McIntyre no partido da Câmara. Paul na semana passada custou Mysterio o jogo da equipe da gravadora contra o New Day (Kofi Kingston e Xavier Woods) e mostrou que ele não tem medo de fazer truques sujos.

É provável que Paul use todos os truques em seu arsenal para derrotar Mysterio e, embora tenha capacidade e velocidade para superar a lenda, o Maverick provavelmente participará de táticas sujas para vencer o jogo.

3. Roxanne Pérez aparece

A ex -campeã do NXT, Roxanne Pérez, deixou uma marca forte no Royal Rumble de 2025 ao entrar no número três e surpreender todos com uma incrível resistência de 1 hora, 7 minutos e 47 segundos e terminar o jogo como corredor -up. Seu desempenho garantiu a todos na WWE que é um talento principal da lista e está pronto para quebrar e se tornar um dos principais nomes.

Os relatórios já sugeriram que Pérez será promovido permanentemente para a lista principal, a promoção agora a confirmou e anunciou uma partida de qualificação da câmara de eliminação entre Pérez e Raquel Rodríguez, presumivelmente para o episódio de 02/17 da marca de rede. Pérez provavelmente aparecerá no programa desta semana para alertar toda a divisão.

2. Penta desafia Bron Breakker

Depois de derrotar três nomes principais na promoção e um desempenho impressionante na partida Royal Rumble. Penta provavelmente agora mudou sua abordagem para conquistar seu primeiro título da WWE e parece que o lutador tem a visão do título intercontinental.

Antes do Royal Rumble 2025, durante um campeão do segmento intercontinental por trás do palco, Bron Breakker e Penta encontraram cara a cara durante o confronto, Penta olhou para o título de IC, sugerindo um futuro confronto entre os dois pelo título.

1. CM punk confronta Seth Rollins

Enquanto a profunda animosidade e o ódio entre o cm punk da segunda cidade e Seth ‘Freakin’ Rollins é um fato bem conhecido entre os fãs de luta livre. A animosidade está em uma exposição completa toda vez que o caminho do outro é atravessado, o mesmo aconteceu durante o show na semana passada, onde o punk entrou na parte do partido de classificação da câmara de eliminação contra Sami Zayn, que estava em um segmento de anel com Rollins.

Durante o segmento do anel, Rollins fez alguns comentários difíceis sobre o punk e também tentou reunir Zayn antes de seu partido, incentivando -o a trazer crueldade contra o punk. A segunda cidade de Saint poderia enfrentar Rollins por suas palavras contra ele na semana passada e as duas estrelas poderiam começar uma briga em Nashville.

Quais são suas previsões para as duas correspondências de qualificação da Câmara de Eliminação Anunciada? Volize seus pensamentos e previsões nas seções de comentários.

