As cinco principais surpresas que poderiam ser reservadas para a WWE RAW (17 de fevereiro de 2025)

O episódio desta semana apresenta as correspondências de classificação da câmara de eliminação final

Os participantes da câmara de eliminação masculina e feminina são quase confirmados com um local restante nos dois jogos, duas partidas finais de classificação estão programadas para a segunda -feira à noite Raw nesta semana.

O episódio do Monday Night Raw será transmitido ao vivo pelo Spectrum Center em Charlotte, Carolina do Norte, EUA.

Agora, vamos dar uma olhada nas cinco melhores surpresas que podem ser reservadas para o episódio de Monday Night Raw.

5. Ivy Nile desafia o campeão

A promoção vem construindo uma nova disputa entre o Ivy Nile da American Made e o campeão intercontinental feminino Lyra Valkyria. Isso pegou o vapor depois que Chad Gable saiu para dominar as ‘Artes das Trevas’ de lutador e declarou que queria ver o Nilo com o título de IC e o irmão de Creed com os títulos de Wold Tag quando ele voltou.

Enquanto os irmãos Creed falharam em sua tentativa de capturar os títulos dos rótulos mundiais na semana passada contra os Raiders da Guerra dos Campeões (Erik e Ivar), o Nilo procuraria capturar o título de IC. Suas esperanças e confiança estão altas depois da semana passada, quando Valkyria sofreu uma derrota contra Bayley.

4. Logan Paul enfrenta Cody Rhodes

Depois de derrotar Rey Mysterio na semana passada, o Maverick “Logan Paul agora se classificou para o jogo de câmeras masculinas no próximo mês. Com o uso de Jey escolhendo o campeão mundial de peso mundial Gunther para o WrestleMania 41, cada participante do jogo da câmera que ele colocou seu Olhe para o indiscutível WWE Champion.

O campeão indiscutível da WWE, Cody Rhodes, está programado para uma aparição no episódio desta semana de WWE Raw e Logan Paul provavelmente enfrentará o campeão cortando uma promoção antes da câmara de eliminação. Há também a possibilidade de que os outros quatro participantes façam sua entrada para cortar uma promoção e enfrentar Rhodes.

3. Roxanne Pérez e Seth Rollins se qualifica

Na última partida de classificação na partida da câmara de eliminação masculina, Seth ‘Freakin’ Rollins lutará por Finn Balor. Enquanto Roxanne Pérez e Raquel Rodríguez bloquearão os chifres na última partida de classificação da câmara feminina.

Embora existam possibilidades de Raquel e Balor vencer, é mais provável que Rollins e Pérez obtenham a vitória na partida de classificação final, não apenas devido a continuar suas respectivas histórias no jogo de câmeras, mas também como Raquel e Balor e Balor, eles são envolvido em diferentes histórias.

2. Rhea Ripley enfrenta participantes

Como Jey Use, Charlotte Flair fez sua escolha na semana passada no SmackDown, o vencedor do Royal Rumble de 2025 escolheu o campeão da WWE Tiffany Stratton para o WrestleMania 41. Isso deixou claro para os participantes da câmera da eliminação feminina que deve ser seu objetivo.

A campeã mundial Rhea Ripley agora será o objetivo nesta semana, já que os participantes reivindicarão contra o campeão. Ripley já tem uma história com Liv Morgan e também foi emboscada por suas duas semanas atrás. Morgan poderia tentar repetir o mesmo e enfrentar o campeão no programa desta semana.

1. Ludwig Kaiser interfere

Em um vídeo promocional no último programa, Pent enviou um aviso a Kaiser e Dunne. A promoção mais tarde no programa anunciou uma partida de singles entre ele e Dunne para o show em Charlotte, Carolina do Norte. Dunne no episódio na semana passada também esclareceu a Kaiser que ele não quer unir forças com ele e o aconselhou a permanecer fora dessa maneira enquanto lutava contra Penta.

Enquanto Kaiser envia uma mensagem para Penta, Pete Dunne o interrompe, que esclarece que ele não fez o que fez com Penta para ajudar Kaiser e que ele deveria ficar fora de seus negócios.#Wown pic.twitter.com/ehrxnu2ti8 – O movimento – Pro Wrestling (@ThemovementXx) 11 de fevereiro de 2025

Enquanto Kaiser pareceu concordar com o apelo de Dunne, ele provavelmente interferirá durante o jogo no episódio desta semana, o que pode levar a um confronto de ameaças triplas entre as três estrelas. Se essa disputa for bem feita, provavelmente será um impulso muito necessário para Kaiser e Dunne, juntamente com a Penta.

Quem você acha que ganhará as duas partidas finais de classificação nesta semana? A Lyra Valkyria pode defender o novo Challenger para o título de IC? Compartilhe seus pensamentos e previsões na seção de comentários.

