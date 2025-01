As contratações do FC Barcelona poderão ser afetadas negativamente pela situação das contratações de Dani Olmo? Uma estrela acredita que sim.

Como são os torcedores do Barcelona? Ainda não foi possível registrar Dani Olmo e Pau Victor Com a abertura da janela de transferências em janeiro, aumenta a incerteza sobre o que o clube poderá fazer no futuro. Embora possam levar o assunto ao Conselho Superior do Desporto (CSD) para tentar inscrever os jogadores por meio de ordem judicial, o estrago já está feito.

O presidente do Barcelona, ​​Joan Laporta, já foi instado a renunciar por grupos de fãs e também há relatos de que a dupla não está feliz com o andamento das coisas. O Barcelona conseguiu sair de problemas financeiros no passado, mas como a La Liga tem uma disposição para evitar o recadastramento de jogadores que foram dispensados ​​durante a temporada, neste caso apenas uma alavanca financeira pode ser necessária. Não é suficiente.

Até jogadores atuais como Raphinha começam a opinar sobre esta situação e como isso pode afetar futuras contratações no clube.

“Sim, pode ter impacto. Não posso dizer o contrário. Se eu estivesse em outro clube vendo a situação que eles estão passando, provavelmente me perguntaria se vir para cá é a melhor opção”, disse Raphinha. “Quando assinei pelo Barça sabia da situação que o clube atravessava. Vi a possibilidade de jogar com esta camisola e esperei até ao último momento. Não me arrependo de forma alguma da minha decisão.”

O próprio brasileiro foi afetado por estas restrições financeiras, com o Barcelona tendo que vender 10% dos seus direitos televisivos da La Liga para trazer Raphinha do Leeds United por uma taxa inicial de 58 milhões de euros. Desde então, sua situação financeira piorou devido à sua ausência do Camp Nou durante a reforma do estádio.

Existe um acordo para vender camarotes VIP no Camp Nou, mas não conseguir provar que já obtiveram fundos com essa venda é a gota d’água. A diferença entre Raphinha em relação a Olmo e Víctor é que quando o contrataram, o Barcelona teve como inscrevê-lo para a temporada inteira, enquanto aqui foram longe demais pensando que o Camp Nou estaria pronto para jogar a tempo.

Podem ocorrer atrasos na construção e basear o registo de um jogador em algo fora do controlo do clube é o que pode ter ramificações. A camisa do Barcelona sempre agradará jogadores de todo o mundo, mas a maior parte desse apelo é poder colocar o distintivo e representar o clube.

Adicionar incerteza a isso poderia diminuir o apelo do Barcelona, ​​especialmente quando se trata de questões financeiras que o clube vinha evitando antes mesmo da saída de Lionel Messi em 2021, sendo a situação financeira fundamental para a saída do argentino. A regra do teto salarial da La Liga que foi introduzida tornou a saída necessária, mas os curativos aplicados desde então não ajudaram a mudar as perspectivas financeiras do Barcelona.

Olmo está mostrando o quão frágil é a situação do Barcelona e é aí que ela pode afetar os jogadores que poderão ingressar mais tarde. Mesmo que a dupla se registre novamente, o clube os obrigou a perder tempo e partidas cruciais em que teriam atuado enquanto o técnico Hansi Flick também estava empatado. Ninguém está em uma boa posição em meio a isso e só o tempo dirá se há uma maneira de corrigir isso, mas uma situação em que Olmo não possa jogar novamente pelo Barcelona nesta temporada pode ter um impacto negativo em sua reputação e resultados.