As dez melhores lendas da WWE que ainda não estão no Hall of Fame

Muitas lendas merecedores da WWE ainda não fazem parte do Hall of Fame

A WWE produziu inúmeras lendas e nomes principais nos negócios. Muitas dessas superestrelas foram imortalizadas na história com uma indução ao Hall da Fama da WWE ao longo dos anos. No entanto, ainda existem muitos nomes que elogios ilustres.

Um dos nomes -chave que merecia uma indução do Hall da Fama por um longo tempo foi o Triple H. Não foi até recentemente que Shawn Michaels e o Undertaker decidiram que o jogo era o jogo. , existem 10 lendas que ainda não estão no Hall da Fama da WWE:

10. Sid Vicioz

O homem conhecido como Sycho Sid era uma estrela da WWE nos anos 90.

Apesar de sua personalidade não ortodoxa, os coincidentes da tenda e a notável carreira, a WWE ainda não a induziu ao Hall da Fama, e muitas vozes para ver que isso acontece após sua morte barata em 2024.

9. Demolição

A demolição (AX & Smash) foi uma das equipes de etiquetas mais não ortodoxas e dominantes no início dos anos 90. da equipe da WWE World Label até o novo dia exceder o recorde.

Com suas principais contribuições para o wrestling da equipe de gravadoras, apesar de algumas tensões com a WWE no passado, a demolição, sem dúvida, merece uma indução do Hall da Fama.

8. Victoria

Victoria foi uma parte essencial da Divisão de Mulheres da WWE em meados dos anos 2000. Com seu recente retorno à WWE sob um acordo de lendas, eles poderiam imortalizar as realizações de Victoria, induzindo -a ao Hall da Fama da WWE.

7. Senhorita Elizabeth

Miss Elizabeth era uma lutadora ocasional, mas mais gerente de seu marido na vida real, ‘homem’ Randy Savage, no início dos anos 90.

O papel não convencional de Elizabeth e a definição da WWE à sua maneira o tornam elegível para ir à história como membro do Hall da Fama da WWE.

6. Mickie James

Juntamente com Trish Stratus e Lita, havia outro nome que revolucionou a luta feminina: Mickie James. Ela é o nome principal do negócio há muito tempo, lutando por promoções como WWE e TNA e se torna uma campeã geral feminina geral. Suas contribuições e status como pioneiro tornam sua indução do Hall da Fama iminente no futuro.

5. Owen Hart

Owen Hart sempre será lembrado como um dos melhores combatentes técnicos da história. No entanto, sua vida foi reduzida em um trágico acidente no pagamento da visão de 1999 no limite por visão.

Sua esposa, Martha Hart, culpando a WWE pela morte de Owen não permitiu que ele fosse incluído no Hall da Fama da WWE até agora, e não parece ser uma possibilidade no futuro.

4. Batista

Batista se tornou uma das maiores superestrelas da WWE desde a era da atitude. O animal deveria ser incluído como parte da turma do Hall da Fama de 2020.

3. Randy Orton

Randy Orton é um dos WWE mais intitulados e bem -sucedidos da WWE de todos os tempos. O Viper ainda faz parte da lista ativa da WWE e afirma que ele ainda faz mais dez anos nele.

Orton se fortalece e ainda funciona como uma estrela da WWE completa da WWE pode ser a razão pela qual não está incluída no Hall of Fame, um elogio que merece legitimamente.

2. John Cena

John Cena é um dos melhores superestrelas da WWE de todos os tempos, mas ainda não está no Hall da Fama da WWE. Mas esse prêmio ilustre poderia chegar em breve para o líder do CEN. O jantar está atualmente em sua turnê de despedida na WWE, que terminará em dezembro de 2025.

Portanto, isso pode significar que sua indução pode vir assim que o próximo ano se aposentou oficialmente do ringue.

1. A rocha

A rocha é credenciada como uma das maiores celebridades do mundo. Os principais contemporâneos dos Boas finais, como Stone Cold Steve, Triple H e The Undertaker, fazem parte do Hall da Fama da WWE, mas não dele.

É apenas uma questão de tempo até que aconteça, e a rocha pode ter uma voz completa quase a mesma, agora que é um membro das participações do grupo TKO.

Você concorda com a nossa lista ou acha que sentimos falta de alguém? Deixe -nos saber seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

