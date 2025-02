As equipes da NFL ficam surpresas, pois o limite de salário para subir muito mais do que o esperado

E, no entanto, os santos de Nova Orleans são o PIB de um pequeno país longe de estar sob o limite salarial.

As equipes da NFL receberam boas notícias na quarta -feira. Eles foram informados de que o limite salarial de 2025 estará entre US $ 277,5 milhões e US $ 281,5 milhões, muito à frente do último ano de US $ 255,4 milhões, de acordo com ESPN e Graziano.

A notícia de que o limite está subindo não é inesperado. Mas a quantidade que está aumentando foi uma surpresa para os executivos da NFL, disse Graziano.

Com a agência gratuita em menos de um mês, as equipes têm mais dinheiro do que se espera que gaste em novos jogadores ou mantenha seus próprios. Para equipes como o New England Patriots, que tinham mais de US $ 120 milhões em um espaço de capitalização projetado através do SPATRAC antes que os novos números fossem publicados, é ainda mais gastar em um influxo de talento. Para uma equipe como os santos, mais de US $ 60 milhões no limite, isso os ajudará a ficar sob o limite sem muitas decisões drásticas.

O comissário da NFL, Roger Goodell, supervisionou um grande crescimento na receita da liga nos últimos anos. (Foto AP/Gerald Herbert)

Todas as equipes obtêm esse ganho inesperado, para que os verdadeiros vencedores possam ser a classe de agente livre deste ano. Se o Cincinnati Bengals não franqueia a gravadora Tee Higgins ou os Minnesota Vikings não mantêm Sam Darnold, há mais espaço para cada equipe entrar em uma guerra de ofertas para os poucos jogadores de impacto verdadeiros que poderiam chegar ao mercado.

O limite aumentou mais de US $ 53 milhões nos últimos dois anos, o que levou aos salários a decolar. Também não reduzirá essa baixa temporada, especialmente com equipes que esperam usar seu espaço adicional em jogadores que possam fazer a diferença.