As equipes de hóquei de Maharashtra selarão a posição da semifinal após convencer a vitória

Quatro semifinalistas foram decididos para eventos de hóquei masculino e feminino.

A fase de grupos dos eventos de hóquei nos Jogos Nacionais de 2025 concluiu. No encontro inicial, as mulheres de Haryana derrotaram Odisha por 3-2 para garantir um lugar nas semifinais. O capitão Rani (30 ‘, 53’) e Mahima Choudhary (45 ‘) foram os goleiros de Haryana, enquanto Dipi Monika Toppo (21’) e Anupa Barla (35 ‘) marcaram os gols de Odisha.

Madhya Pradesh terminou em primeiro lugar na classificação da piscina feminina e Haryana garantiu o segundo lugar. Ambas as equipes terminaram a fase de grupos com nove pontos de quatro jogos. Bengala Ocidental (9 pontos), Odisha (3 pontos) e Karnataka (0 pontos) foram as equipes restantes do grupo.

No grupo B das mulheres, Maharashtra derrotou Manipur por 2-1, cortesia dos objetivos de Monika Tikrey (17 ‘) e Tanushree Dineh Kadu (29’). Enquanto isso, Lily Chanu Mayengbam marcou um gol para a equipe perdida aos 49 minutos.

Jharkhand derrotou Mizoram por 4-3 em um concurso cheio de ação para liderar a classificação do Grupo B. Capitão Albela Rani Toppo (33 ‘), Horo Sanjna (40’), Dipti Toppo (43 ‘) e Roshni Aind (50’) marcou um gol para o lado vencedor. Marina Lalramnghaki HMAR (10 ‘, 56’) e Lalruatfeli (53 ‘) encontraram o fundo da rede para Manipur.

Jharkhand e Maharashtra terminaram em primeiro e segundo, respectivamente, com 10 pontos cada.

Na competição masculina de hóquei, Punjab derrotou Odisha por 2-1 para reservar um lugar na próxima rodada de competição. O Pardeep Singh abriu o placar para a equipe vencedora aos 10 minutos antes de Odisha Dipsan Tirkey converter um pênalti nos 29.

No final do dia, Haryana sofreu uma derrota por 0-2 contra Maharashtra. Venkatesh Kenche (49 ‘) e o capitão Devinder Sunil Walmiki (57’) marcaram um gol cada.

Em outro grupo B, Tamil Nadu perdeu para Uttar Pradesh 1-3, com o capitão Karthi Selvam marcando o único gol para TN no nono minuto. Gopi Kumar Sonkar (11 ‘), Sharda Nand Tiwari (15’) e Arun Sahani (23 ‘) foram os objetivos da UP.

Karnataka e Punjab descreveram para as semifinais do grupo A dos homens, enquanto Uttar Pradesh e Maharashtra garantiram os dois lugares restantes nas semifinais do grupo B.

Jogos Nacionais 2025: Resultados do 7º do evento de hóquei

Mulheres:

Haryana 3-2 Odisha

Odisha Maharashtra 2-1 Manipur

Manipur Mizoram 3-4 Jharkhand

Homens:

Odisha 1-2 Punjab

Punjab Haryana 0-2 Maharashtra

Maharashtra Tamil Nadu 1-3 Uttar Pradesh

