As equipes na Espanha chegam a Bhubaneswar para o torneio de hóquei

Os capitães Iglesias e Jimínez compartilharam sua emoção antes das partidas da Liga Profissional da FIH na Índia.

As equipes espanholas de homens e mulheres chegaram juntos ao Aeroporto Internacional de Bijuk Patnaik, em Bhubaneswar, Odisha, na segunda-feira enquanto se preparava para as partidas da FIH Pro League 2024-25 na Índia.

O lado masculino enfrenta a organização da Índia nos dias 15 e 16 de fevereiro, seguida pela Inglaterra em 19 de fevereiro, enquanto a equipe feminina enfrenta a Alemanha nos dias 15 e 16 de fevereiro antes de enfrentar a Índia em 19 de fevereiro.

Em termos de classificação, ambas as equipes estão lutando em suas respectivas tabelas e estarão observando uma vitória para iniciar sua campanha profissional. Atualmente, o time masculino é o sexto com apenas uma vitória e um empate em quatro jogos. Por outro lado, a equipe feminina é o oitavo com quatro jogos disputados e ainda não venceu um jogo.

Ao chegar, o capitão da equipe masculina, Álvaro Iglesias, compartilhou seus pensamentos sobre tocar na Índia e declarou: “Estamos muito animados para voltar à Índia. Estávamos na Austrália por quatro jogos, mas temos que melhorar, então espero ganhar mais jogos aqui.

A capitã da equipe feminina Lucia Jimínez falou em linhas semelhantes quando disse: “Esta (Bhubaneswar) é uma cidade importante para o hóquei e estamos extremamente empolgados em jogar na frente dessa multidão. Este torneio é importante para nós e queremos Esteja na FIH Pro League no próximo ano, para que saibamos que devemos vencer.

As partidas da FIH Pro League do cenário indiano serão televisionadas no Jio Cinema and Sports 18.

