As escolhas do Super Bowl 2025 de especialistas, apostas de suporte, probabilidades, melhores apostas, onde ver, transmissão ao vivo, mais

O culminar de uma temporada regular de 18 semanas e uma luva de playoff nos leva a Super Bowl LIX. Os Chefes da Philadelphia Eagles e Kansas City enfrentarão a última equipe permanente, terão o direito de chamar os campeões do Super Bowl Teselves e criar o troféu Lombardi.

Como fizemos ao longo da temporada, coletamos todas as melhores seleções e conteúdo do CBSSports.com e Sportsline e o colocamos em um só lugar, para que você possa obter seleções de apostas esportivas contra a propagação de nossos especialistas em esportes da CBS e também como Recursos adicionais conteúdo para cada jogo, incluindo as peças dos melhores especialistas em linha esportiva e o modelo de projeção da Sportsline, as melhores apostas de nossa equipe e muito mais.

Todas as apostas da NFL cortesia de Consenso da Sportsline.

Que seleções você pode fazer com confiança para o LIX do Super Bowl? Visite Sportslinejá que seu modelo incrível simula cada NFL Jogo 10.000 vezes e acabou bem US $ 7.000 por US $ 100 jogadores na melhor classificação Seleções da NFL Desde a sua criação.

Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles



Tempo: Domingo, 18:30 ET (Fox), transmissão em Fubo (Teste gratuito)

Probabilidades atuais: Chefes -1,5, o/u 48.5

Pix Pick do Super Bowl de Pete Prisco

“Como você é escolhido contra Patrick Mahomes no maior jogo do ano?

“Essa é a maneira simples de fazer uma escolha para o LIX do Super Bowl. Estilo físico que exala uma bola de valentão.

“Mas os Eagles não têm mahomes. Ele é o Sr. Clutch, talvez o melhor para fazê-lo quando sua equipe está em baixa ou precisa fazer uma jogada. Os chefes têm 6-1 nesta temporada quando continuarem no quarto trimestre. Coletando-se contra que? ”

Escolher: Chefes 30, Eagles 27

Para ler a análise completa do prisco, Clique aqui.

O LIX do Super Bowl do Matt Severance Lx da Sportsline

A compensação Matt da Sportsline está em um rolo de 37-12 Jogos da NFL Ao entrar neste Super Bowl e agora lançou sua melhor aposta para este jogo entre Kansas City e Filadélfia. A compensação encontrou um fator X -chave que faz com que ele apoie uma aposta que é mais dinheiro. Podemos dizer a ele que ele está apoiado para o total de 49 pontos para o jogo, mas para ver o que mais dinheiro está comprometido Você terá que ir para a Sportsline.

Previsões do Super Bowl, probabilidades: 59 seleções de especialistas em pontuação, propagação, total, apostas para chefes vs. Eagles 2025 Jordan Dajani

Aposto de tiro longo a termo de Brinson

O escritor sênior da NFL da CBS Sports, Will Brinson, preparou 10 apostas de tiro de longo prazo para o LIX do Super Bowl, incluindo duas voltas ao redor do marechal de campo dos Eagles Jalen Hurts.

Jalen dói mais de 300 pátios aéreos (+710): Em um mundo perfeito para as águias, isso não acontece. Se Jalen Hurts passa os totais permanecerem suprimidos, é provável que os Eagles tenham jogado a bola de maneira eficaz, Saquon Barkley está provocando os chefes no chão e não são convidados a jogar a bola em torno de uma tonelada. Mas há uma possibilidade razoável de que duas coisas acontecem aqui. Primeiro, os Eagles decidem Zag e deixam muito futebol para jogar a defesa dos chefes, o que levaria a mais pátios aéreos para feridas, além de potencialmente aumentar significativamente o ritmo deste jogo e levar a mais tentativas de passar. Ou dois, os Chiefs saltam para uma vantagem e os Eagles são forçados a lançar muito contra a defesa do KC. Lembre -se de que Hurts excederam 300 jardas contra Kansas City neste mesmo lugar há dois anos. Obter mais de 7-1 provavelmente acontecerá é uma boa aparência e pode pulverizar bandas menores (300-325 e 326-350) em alguns números de massa, também se você acha que isso é uma possibilidade.

Jalen Hurts converte o primeiro primeiro jogo (+1400): Este é um número louco para feridas? Os Eagles provavelmente vão sair e tentarem correr a bola. Mas essas execuções podem ser opções de leitura! Não é escandaloso sugerir que Philly decide misturar as coisas e fingir uma corrida em direção a Saquon Barkley, apenas para machucar a bola, encontre uma costura na defesa dos chefes e torne o primeiro lugar na primeira posse dos Eagles do jogo do jogo. Além disso, podemos conseguir isso se Hurts cair de volta para gastar mais cedo e for pressionado, decide decolar e pegar uma primeira tentativa. Ah, sim, e há o cenário extremamente realista de um terceiro e 1 ou quarto e 1 cedo, após um chute decente, seguido de um “empurrão de tosse” para um primeiro intojo. Eu realmente gosto desse visual.

Para ler as 10 apostas de tiro de longo prazo, Clique aqui.

Guia de novidades do Super Bowl do RJ

RJ White tem sido um dos melhores especialistas em linha esportiva da NFL há anos e foi 101-84-4 (+1366) em todas as suas seleções de propagação da NFL na última temporada e está em um rolo de 29-15 (+ 1323) Em suas seleções da NFL nesta temporada. Agora, comissionamos White para nos ajudar com o romance apostas para o Lix do Super Bowl. Isso inclui o lançamento das moedas, a duração do hino nacional. O show de tempo parcial e a cor do Gatorade muito popular. White fez seleções calculadas para todo esse mercado, o que é uma obrigação antes do início. Para ver todas essas apostas, Clique em Sportsline.

Pick LX do Super Bowl de Tyler Sullivan

“Há muito poder estrela neste jogo, mas realmente gira em torno de uma pessoa: Patrick Mahomes. Agora ele enfrenta a difícil tarefa de enfrentar uma defesa dos Eagles que ocupa a posição número 1 em toda a NFL em pontos permitidos ( 17.9) e os jardas por jogo permitidos (289,3) quando a temporada regular e a produção pós -temporada são contadas.

“Além disso, Mohamses é dinamite nos jogos que têm uma extensão ajustada como a que temos aqui. Quando a propagação é inferior a três pontos, os Chiefs Mahomes estão 7-0 diretamente e ATS em sua carreira nos playoffs.

“… Kansas City se torna o primeiro campeão do Super Bowl da NFL e Mahomes adicionam outro capítulo ao seu currículo do Hall da Fama”.

Pontuação projetada: Chefs 28, Eagles 24

A seleção: Chefes -1

Para ler a análise completa de Sullivan, Clique aqui.

Alex de Alex Selesnick’s Super Bowl Lix Prop Sicks

Alex Selesnick, da Sportline (também conhecido como Propstarz), entrou na temporada de 2024 em uma corrida de 461-350 com suas seleções da NFL e tem como ele direcionou sua atenção para o mercado proporcional para o LIX do Super Bowl. Selesnick cercou três melhores apostas para este jogo, incluindo um jogo mais dinheiro que gira em torno de uma das asas de estrela fechada, que viu uma tonelada de ação neste Super Bowl. Para ver aquele trio de apostas, Vá ver Sportsline.

A escolha do Super Bowl de John Breech

“Se existe uma equipe na NFL que eu li bem ao longo da temporada, eles são os chefes. Desde o seu adeus na Semana 6, fiquei 14-0 coletando seus jogos diretamente e 11-3 contra a propagação. Nas comodinas Round, previ que eles escreveriam exatamente 23 pontos contra os texanos e foi isso que aconteceu.

“Os Chiefs visam se tornar o primeiro time da história da NFL a ganhar três Super Bowls consecutivos e, bem, há uma razão pela qual nunca aconteceu. Em algum momento, você encontra uma equipe projetada para vencer e sinto que o O Eagles participa melhor com os chefes do que qualquer equipe que Kansas City enfrentou nesta temporada.

A escolha: Águilas 34-24 sobre os chefes

Os jogos do Eagles gravam nesta temporada: 11-9

Registro dos Jogos dos Chefes nesta temporada: 17-2 (meu melhor recorde escolhendo qualquer equipe)

Para ler a análise completa da Breecha, Clique aqui.

Adam Silverstein LX Pick Super Bowl

Adam Silverstein, diretor sênior de editorial da CBS Sports and Sportsline Expert, chega ao Super Bowl no domingo em uma lista de 86-54-4 em suas seleções da NFL. Agora, ele colocou esse confronto entre os Chiefs e os Eagles e fez sua escolha em quem aumentará o troféu Lombardi quando o confete se sentar. Podemos dizer a ele que ele está apoiado para o total de 49,5 pontos, mas para ver seu melhor compromisso com a propagação, Confira a Sportsline.

Jordan Dajani Super Bowl Prote

“Eles dizem que o defesa ganha campeonato. Os Eagles ocupam a posição número 1 em ambos os jardas permitidos pelo jogo (289,3) e na defesa de pontuação (17,9 pontos por jogo), incluindo os playoffs. Eles são a primeira defesa a entrar no Classificado do Super Bowl. Em ambas as categorias do Seattle Seahawks 2014, que venceria o Super Bowl se Marshawn Lynch obtivesse a bola na linha do gol.

“Patrick Mahomes pode ser 8-0 contra Vic Fangio, mas esse registro é enganoso para dizer o mínimo. É claro que a ofensiva dos Eagles é melhor do que as unidades que Fangio estava tentando apoiar.

“De fato, Mohamses realmente funciona pior na frente de Fangio em comparação com outras mentes defensivas. Em todos os outros jogos, Mohamses tem uma taxa de conversão de 63% na zona vermelha. Esse número cai para 37% contra o Fangio. Mohomes tem uma conversão de 49% Avalie em terceiro lugar quando não enfrenta Fangio.

“Os desamparados venceram três dos últimos quatro Super Bowls. Isso acontece novamente este ano.”

A escolha: Eagles +1.5

Pontuação projetada: Eagles 30-26

Para ler a análise completa de Dajani, Clique aqui.

O Super Bowl da Larry Harry Hartstein é

Larry Hartstein, da Sportsline, tem sido um dos principais sites desabilitados e está em um rolo de 33-17 (+1329) quando se trata de apostar em jogos de Chiefs. Enquanto esperamos o início do LIX do Super Bowl, Hartstein agora apresentou seu compromisso com o jogo. Podemos dizer a ele que ele está inclinado sob o total de pontos, mas para ver sua seleção de propagação Você terá que ir para a Sportsline.