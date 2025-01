As escolhas do Super Bowl LX, projetos, as melhores apostas: os especialistas da NFL fazem previsões de pontuação exata para Chiefs vs. Eagles

Todos os olhos estarão no Caesars Superdome em Nova Orleans quando as cabeças da cidade do Kansas tentarem vencer seu terceiro campeonato mundial consecutivo contra o Eagles Philadelphia no Super Bowl 59. Os chefes são favoritos por 1,5 pontos e mais ou menos é 49,5 pontos no último 2025 Probabilidades do Super Bowl. Os Chiefs e Eagles jogaram no Super Bowl LVII em 2023, com Kansas City vencendo por 38-35, em um thriller. Patrick Mahomes foi nomeado MVP do Super Bowl naquele jogo depois de lançar 182 jardas e três touchdowns, um dos quais era para o travis Kelce de asa fechada. A maioria dos principais jogadores de ambas as equipes retornará ao Super Bowl 59, mas os Eagles adicionaram o corredor All-Pro Saquon Barkley.

O começo em Nova Orleans é às 18:30 ET. Barkley é o fabricante da diferença de que a Filadélfia precisa destronar os chefes, ou Mohamses e Kelce levarão Kansas City ao seu terceiro título consecutivo do Super Bowl? A equipe de especialistas da Sportsline foi associada Dê as dicas de apostas da NFL e as previsões de pontuação da NFL necessárias para tornar os melhores 2025 possíveis seleções do Super Bowl.

Especialistas da Sportsline NFL se juntaram aos membros para dar aos membros as projeções de pontuação exatas para o grande jogo. Sua equipe de especialistas inclui Mike Tierney (61-39-3 NFL ATS nesta temporada) e Jimmie Kaylor (35-24-4 NFL ATS nesta temporada). Tierney possui um candidato vermelho 61-39-3 em comparação com o diferencial, retornando US $ 1.787 para treinadores de US $ 100 nas seleções da NFL ATS, enquanto Kaylor tem 35-24-4 contra o spread e 16-9 em seleções sobre o excesso, retornando $ 1.377,50 por US $ 100 por US $ 100 para treinadores de US $ 100.

Agora, os especialistas da Sportsline da NFL analisaram as probabilidades do 2025 Super Bowl e bloquearam suas projeções de pontuação final para Chiefs vs. Eagles. Você pode ver projeções de pontuação exata apenas na Sportsline.

Principais previsões do Super Bowl 59

Uma das projeções de pontuação do Super Bowl é de Mike Tierney, que tem 61-39-3 (+1787) na NFL contra as seleções propagadas nesta temporada. Tierney está apoiando os Eagles a superar os 30 a 20 chefes em uma performance dominante. Os Chiefs derrotaram o Eagles por 38 a 35 no Super Bowl LVII em 2023 e tiveram 12-0 durante a temporada regular e a pós-temporada em uma pontuação. No entanto, Tierney espera que o destino de Kansas City acabasse em Nova Orleans.

“Dê -me o lado da defesa superior, a linha ofensiva e o ataque da terra. KC poderia ter o melhor marechal de campo, mas os Eagles exigem menos de Jalen Hurts, o que lhe permite prosperar sem tantos movimentos altos como Patrick Mahomes. Veja o restante das projeções de pontuação do Super Bowl de especialistas aqui.

2025 Probabilidades do Super Bowl, propagações, linhas, cronograma

Domingo, 9 de fevereiro

2025 Super Bowl

Chiefs (-1,5, 49,5) vs. Eagles

18:30 ET EN FOX