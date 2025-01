As estatísticas de Suryakumar Yadav em T20is como capitão e não capitão

Suryumumar Yadav fez sua estréia em T20i para a Índia em 2021.

Suryumumar Yadav é um dos batedores T20 mais perigosos do mundo. Embora tenha feito sua estréia nacional em 2010, Suryakumar levou 11 anos para obter seu Amoner da Índia.

Após ações prolíficas na India Premier League (IPL), Suryakumar fez sua estréia no T20I e ODI em 2021 e a estréia de evidências em 2023 (enquanto suas corridas de ódio e testes diminuíram em breve, Suryakumar foi impulsionado entre as elites no críquete T20.

Foi um sucesso instantâneo no T20Is para a Índia. Suryumumar Yadav bateu Jofra Archer por seis na primeira bola que enfrentou no críquete internacional e foi força no formato mais curto. Em novembro de 2022, ele se tornou o masculino T20i Batter da ICC nº 1 pela primeira vez em sua carreira e monopolizou o local por um período significativo de tempo.

Ele tem um excelente recorde de T20i: em 81 T20Is, Suryakumar obteve 2596 corridas, a terceira para a Índia em T20Is, a uma média de 39 e uma taxa de ataque de 167. Ele atingiu quatro centenas de T20i, o segundo mais no mundo . e 21 cinquenta.

Após a aposentadoria T20i de Rohit Sharma em junho de 2024, Suryakumar Yadav foi nomeado o novo padrão T20I da equipe indiana. Ele também dirigiu a Índia em alguns T20Is em uma capacidade provisória.

No entanto, sua forma desde que se tornou o capitão indiano T20I no ano passado foi decepcionante para seus próprios altos padrões.

Vamos dar uma olhada em suas estatísticas como capitão e não capitão.

Estatísticas de Yadav Suryakumar em T20is quando não são capitão:

Em 61 jogos como um não capitão, Suryakumar obteve 2040 corridas a uma média de 43 e uma taxa de ataque de 168. Ele fez três toneladas e 17 cinquenta.

As estatísticas de Suryakumar Yadav em T20is como capitão:

Mesmo enquanto ele é o capitão, Suryakumar continuou a mesma intenção de ataque, como refletido em sua taxa de ataque de 165, mas suas carreiras secaram. Como capitão do T20I da Índia, Suryakumar teve uma média de apenas 29 anos, que uma queda significativa de sua média de 43 quando ele não era o capitão.

Em 19 golpes como um padrão T20i da Índia, Suryakumar registrou quatro séculos de cinquenta e um século.

