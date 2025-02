As estrelas da WWE que mudaram de marca durante a janela de transferência de 2025

A janela de transferência foi introduzida antes da estréia difícil da Netflix

Antes da estréia histórica do Monday Night Raw, na Netflix, a WWE apresentou a janela de transferências que, como declararam, pode ser usada pelas estrelas para mudar de marca. Desde a sua introdução, várias estrelas mudaram de marca.

Sem esperar por um rascunho oficial, a promoção baseada em Stamford foi usada para mudar as estrelas cruas para Smackdown ou vice -versa. Isso foi usado para dar a várias estrelas um novo começo e novas histórias.

A mudança também abalou as coisas na imagem da equipe de gravadoras, já que algumas equipes mudaram de marca para obter novas oportunidades. Embora a janela de transferência tenha sido um problema discreto com a maioria das estrelas choques no cartão do meio. Poucas estrelas principais mudaram marcas que tornariam maravilhas para histórias nos próximos meses.

A promoção baseada em Stamford não esclareceu muito sobre a janela de transferências, no entanto, uma coisa é clara que a janela de transferências da WWE é semelhante ao que vemos no futebol com uma grande diferença, não há fundos para uma marca de alteração.

Durante o episódio de Raw 27/27, Michael Cole, no comentário, forneceu uma atualização importante na janela de transferências, já que ele revelou que a janela de transferências fechará durante o fim de semana do Royal Rumble.

Estrelas que mudaram de cru para smackdown

Wyatt Sicks (tio Howdy, Erick Rowan, Dexter Lumis, Joe Gacy e Nikki Cross)

Sacerdote Damiano

Braun Strowman

O Miz

Grama

Estrelas que mudaram SmackDown para Raw

Bayley

Logan Paul

A-Town Down Under (Grayson Waller e Austin Theory)

AJ Styles

Zelina Vega mudou as marcas como Michael Cole durante o confronto entre Rey Mysterio e Xavier Woods anunciou que o episódio do 27/27 da marca Red é o último show da Vega, já que mudará para Smackdown.

A última estrela em Switch Brands é AJ Styles, que fez seu há muito aguardado retorno no Royal Rumble of Men em 1º de fevereiro. No episódio 02/03 do Monday Night Raw, o gerente geral Adam Pearce revelou que o fenomenal se juntou ao vermelho vermelho.

Semelhante ao padre Damian, Bayley e Braun Strowman, o Switch dirigirá as corridas dessas estrelas e lhes dará novas histórias contra oponentes desconhecidos.

