As ex-mulheres-ocidentais de Oregon são uma demanda por US $ 28 milhões contra a escola, treinadores que alegam abuso

Nove ex -jogadores de basquete feminino da Universidade Oeste de Oregon entraram com uma ação contra a universidade, dois treinadores e vários membros da faculdade, reivindicando abuso emocional e físico que incluíam práticas excessivas e comentários inadequados sobre as aparências dos jogadores.

A demanda, obtida por O AtléticoProcure US $ 28 milhões em danos, então os jogadores disseram que era bullying, abuso e represálias verbais e físicas. A equipe da Divisão II votou em fevereiro passado para perder seus últimos seis jogos da temporada e 10 dos 12 jogadores da equipe do ano passado não retornaram nesta temporada, incluindo os nove que se juntaram à demanda. A universidade retirou bolsas de estudo 2024-25 para jogadores na última temporada com a elegibilidade restante, de acordo com a demanda.

Os jogadores alegaram que a treinadora -chefe Jessica Pedatross e a assistente técnica DJ Marlow os puniram por sofrer ferimentos, comentaram suas aparições físicas, os ameaçaram com um condicionamento excessivo se reclamassem e fizeram comentários depreciativos e humilhantes.

“Pedesthess e Marlow abusaram fisicamente dos queixosos através do uso de quantidades excessivas e irracionais de exercício como uma punição contrária às diretrizes da NCAA fornecidas a todos eles não tinham valor”, disse a demanda.

“Recebemos a demanda e atualmente estamos revisando seu conteúdo”, disse a porta -voz da WOU, Maureen Brakke, em comunicado na quarta -feira.

Os pedidos de comentários de Pedatross e Marlow não foram devolvidos imediatamente.

Pedatross e Marlow foram colocados em licença administrativa depois que a equipe votou no final da temporada passada. Em março, a universidade contratou um escritório de advocacia externo para investigar o comportamento dos treinadores e descobriu que as acusações não eram corroboradas. Ambos os treinadores foram restabelecidos no início de abril.

A demanda apresentada pelos jogadores nesta semana descreveu esse processo como uma “investigação simulada projetada apenas para encobrir mais abusos” e disse que incluiu entrevistas com apenas quatro dos 12 jogadores que apresentaram queixas. O processo acrescentou que o pesquisador não solicitou vídeos, e -mails, documentos ou outras gravações dos demandantes.

A apresentação também afirmou que os dois treinadores agendavam práticas longas sete dias seguidos, forçaram os jogadores a se exercitarem enquanto estavam feridos ou doentes e, em novembro de 2023, os jogadores começaram a levar os pertences dos jogadores na noite anterior a um jogo de estrada.

“Os treinadores confiscariam os telefones dos jogadores e ameaçavam acordá -los às 3 da manhã e forçar a correr durante a noite até que o sol subisse se os demandantes fossem pegos com um telefone”, disse o processo. “Os jogadores foram forçados a correr até que estivessem fisicamente doentes, seus pés estavam sangrentos, vomitaram, sofriam de desidratação, exaustão extrema e até perda de peso indesejado”.

“Houve um assédio constante desses treinadores”, disse Ana McClave, ex -jogador da WOU, em uma entrevista coletiva no início desta semana. “Somos todos atletas universitários e sabemos que o treinamento duro e o que é necessário para ser um atleta. Mas foi desprezo, intimidação, apenas abuso direto que ninguém deveria suportar. Todos nós sabíamos que não estava certo, todos nós assumimos uma posição e arriscamos nossas bolsas de estudos e nosso tempo no Ocidente Oregon para enfrentar os agressores.

O Pedatross está em sua segunda temporada como treinador -chefe do Wouo. Anteriormente, ele treinou na Universidade da Divisão II Salem (Virgínia Ocidental) e Delta College (Michigan), um programa da Divisão III da NJCAA.

O Wou tem 7-11 nesta temporada e está programado para jogar na Western Washington University no sábado.

Este artigo apareceu originalmente em O Atlético.

