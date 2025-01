As irmãs Alyssa Thompson e Giselle Thompson assinam extensões de contrato Figat City FC até a temporada de 2028

O Angel City FC anunciou que o atacante Alyssa Thompson e o zagueiro Gisele Thompson concordaram em contratar extensões com o clube na quarta -feira. Os dois jogadores são considerados talentos da próxima geração para os programas da seleção feminina e dos EUA antes de suas extensões de contrato.

As irmãs Thompson frequentaram a Harvard-Westlake School em Studio City, Califórnia, onde se tornaram os primeiros atletas do ensino médio no ensino médio a se associar à Nike e venceram um campeonato regional estadual em 2021. Antes de assinar com Angel City, a dupla de irmãos também ganhou Um campeonato profissional com o Santa Clarita Blue Heat e competiu com o Total Academy Football, o próximo time dos meninos da MLS.

“Alyssa e Gisele são muito importantes para o futuro do nosso clube, mas também para o sucesso de nossa liga”, disse o diretor de esportes da ACFC, Mark Parsons. “Mark Wilson e Matt Wade fizeram um ótimo trabalho para garantir que ambos querem o país e esperam continuar apoiando seu crescimento e desenvolvimento dentro e fora do campo”.

Alyssa Thompson foi o jogador mais jovem recrutado na história da NWSL e o primeiro jogador recrutado fora da escola. Ela assinou uma extensão de três anos no clube e marcou nove gols e registrou nove assistências em 53 jogos desde que se juntou ao clube em 2023. O jovem de 2023 foi finalista do ano e ganhou as melhores honras XI três vezes durante o Duas temporadas com Angel City. Thompson fazia parte da lista da Copa do Mundo da FIFA 2023 e recentemente retornou à equipe sênior, vencendo ligações sob a nova treinadora Emma Hayes.

Gisele Thompson ingressou no clube em 2024 e apareceu em 16 jogos da NWSL e obteve assistência durante seus 925 minutos. O ano de 19 anos participou recentemente no campo de futuros USWNT. Ela fazia parte da lista USWNT U-20 que obteve medalhas de bronze na Copa do Mundo Sub-20 da FIFA de 2024 e nos 2023 Pan American Games.

“Estou muito feliz por ter a oportunidade de continuar crescendo com esse time”, disse Gisele, “temos jogadores incríveis e acho que nossa química é tão sólida que sei que podemos ganhar um campeonato, que é o gol final. Play Na frente dos meus amigos, parentes e brincar com Alyssa tem sido tão grande que espero continuar com isso.