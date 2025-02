As melhores realizações profissionais de Simona Halep

O romeno, Simona Halep, ganhou dois títulos de Grand Slam.

O campeão do Grand Slam de dois tempos e o ex -número 1 do mundo, Simona Halep, anunciou sua retirada profissional de tênis em 4 de fevereiro de 2025 aos 33 anos.

O romeno estava em uma turnê sênior desde 2005, mas até recentemente os problemas físicos, que também a se aposentaram do Aberto da Austrália, impediram seu desempenho. A aposentadoria de Halep ocorreu após uma saída antecipada da Transylvania aberta em Cluj, onde ele perdeu contra Lucia Bronzetti em sets retos.

A viagem de Halep começou no circuito júnior, onde ganhou quatro títulos de singles da ITF em 2006. Ele ainda é o único jogador romeno a ganhar dois títulos de Grand Slam. Mas isso não é tudo; Halep também entrou no Top 100 do WTA em quatro anos. Mas, dito isso, um de seus marcos mais significativos chegou em 2014, quando ele alcançou o segundo número do mundo após uma carreira estelar de semifinais de Wimbledon.

Então, venceu o ranking mundial número 1 em 2017, apesar de perder Maria Sharapova nas finais do WTA. Os triunfos de Harep Grand Slam incluem o France Open de 2018 e o título de Wimbledon 2019.

As cinco realizações profissionais de Simona Halep

1. Primeira mulher de Steffi Graf a ganhar seis títulos de carreira em uma temporada (2013)

O avanço do ano de Halep ocorreu em 2013, quando ganhou seis títulos da WTA para se tornar o primeiro jogador a alcançar esse feito de Steffi Graf em 1986. Domino Tournaments International. Halep também conquistou vitórias na Copa do Kremlin e no Torneio dos Campeões do WTA e terminou o ano classificado como o número 11 do mundo e vencendo o jogador mais aprimorado do ano WTA.

2. Romeno superior na história do WTA

Simona Halep se tornou o melhor jogador romeno classificado de todos os tempos e, no topo, chegou ao ranking número 1 do mundo sem uma vitória no Grand Slam. Ela alcançou esse marco em outubro de 2017, depois de terminar como corredor -up no China Open e, apesar da derrota contra Jelena Ostapenko na final do France Open de 2017; Ele se recuperou para assumir o ranking superior, mantendo -o por 64 semanas em duas temporadas.

3. Primeira mulher de Martina Hingis a ensinar sua primeira final de Grand Slam sem desistir de um set (aberto na França 2014)

A campanha aberta da França de Halep a viu se tornar a primeira mulher de Martina Hingis em 1997 a chegar ao seu Grand Slam End sem deixar um set; Essa campanha de Roland Garros viu sua derrota os melhores jogadores, incluindo Jelena Janković e Angelique Kerber, antes de cair contra Maria Sharapova em um final intenso de três sets que duraram mais de três horas.

4. Menos erros não forçados em uma final de Grand Slam (Wimbledon 2019)

Halep teve uma das melhores performances em uma final de Wimbledon quando esmagou Serena Williams por 6-2, 6-2, tudo em apenas 56 minutos. Halep também teve três erros não forçados durante a festa; Ele quebrou o recorde do menor número cometido em uma final de Grand Slam.

5. Oitava sequência consecutiva mais longa no Top 10 WTA (2014-2021)

Simona Halep teve uma carreira constante nas 10 melhores classificações com ela, passando 373 semanas consecutivas no top 10 do WTA, também a oitava série mais longa da história do WTA. Ela permaneceu uma força dominante de 2014 a 2021, ganhando vários títulos do WTA 1000 e competindo até o nível mais alto.

