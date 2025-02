As melhores superestrelas da WWE com a maioria das aparições nas partidas da câmara de eliminação

A primeira partida da câmara de eliminação foi realizada em 2002 na série PL Survivor de 2002

A partida da Elimination Chamber foi criada por Triple H e introduzida por Eric Bischoff em novembro de 2002. Foi realizada pela primeira vez na série Survivor de 2002 em 17 de novembro de 2002, no Madison Square Garden, na cidade de Nueva York York

Antes do estabelecimento da Câmara de Eliminação em 2010, a partida foi disputada em outros eventos. No entanto, desde 2010, a partida foi disputada no PLE, que é a segunda WWE PLE em um ano civil.

O partido é considerado uma das partidas mais perigosas da luta profissional que leva diretamente ao povo da WrestleMania. Enquanto o campeonato mundial já dominou os combatentes da câmera, agora se tornou uma parte essencial do caminho para a WrestleMania, com lutadores garantindo seu lugar no evento vencendo as partidas da câmera masculina e feminina.

Vamos dar uma olhada nas dez principais superestrelas com a maior quantidade de aparências no partido da câmara de eliminação na história da WWE.

10. Edge – 04

“Rated R Superstar” Edge participou de um total de quatro jogos de câmera em sua carreira na WWE. Sua primeira aparição na partida da Câmara foi na Revolução do Ano Novo em 2005. Em sua última aparição no PLE da Câmara de Eliminação de 2011, Edge venceu o jogo e manteve o Campeonato Mundial de Pesos Pesados. Com quatro aparições, Edge está empatado com AJ Styles, Big Show, CM Punk, Jeff Hardy, The Miz, R-Truth e Shawn Michaels.

09. Sheamus – 05 (amarrado)

Sheamus ‘The Celtic Warrior’ está no número nove, com cinco aparições nas partidas de câmera. Embora sua primeira aparição tenha ocorrido durante a câmara de eliminação de PLE de 2010, sua aparência mais recente foi na câmara de eliminação de PLE de 2021.

08. Kane – 05 (amarrado)

Amarrado com Sheamus com cinco aparições na festa da câmara, está ‘The Big Red Machine’ Kane, que tem vários registros e elogios na WWE. A primeira aparição no Partido da Câmara de Kane ocorreu na série PLE da Survivor Series 2002, enquanto sua aparência final ocorreu durante a Câmara de Eliminação de PLE de 2013.

07. Liv Morgan – 05 (amarrado)

Quando se trata de festas de câmera de eliminação feminina, nenhuma mulher participou de mais jogos do que Liv Morgan. No entanto, como estamos discutindo o partido masculino e feminino, Morgan está ligado a Sheamus e Kane com cinco aparições. A primeira aparição de Morgan foi no ple da câmara de eliminação de 2019 e o mais recente foi durante a PU no ano passado.

06. Daniel Bryan – 05 (empatado)

A estrela final com cinco aparições é Daniel Bryan, que está empatado com Kane, Sheamus e Liv Morgan. A primeira aparição na partida da Câmara de Bryan foi durante o PL 20212 com o homônimo. No entanto, sua aparição final foi durante a câmara de eliminação de 2021, onde ele venceu para se tornar o candidato número um do WWE Universal Championship.

05. Kofi Kingston – 06 (amarrado)

O novo membro do dia está no número cinco, com seis aparições em uma corrida impressionante e longa. Kingston participou pela primeira vez do Partido da Câmara durante a Câmara de Eliminação do PLE de 2010, enquanto sua aparência mais recente ocorreu no PL 2021.

04. Triple H – 06 (amarrado)

O atual WWE CCO Triple H está empatado com Kofi Kingston, já que ele também tem seis aparições no jogo de câmeras com o primeiro na série Ple of Survivor 2002. Ele também tem mais vitórias nas partidas das câmeras com quatro e sua última aparição foi Durante a câmara de eliminação.

03. John Cena – 07

O campeão mundial da WWE, de 16 anos, John Cena, está em terceiro lugar, com sete aparições, com o primeiro sendo durante a revolução do Ano Novo do Ano Novo. A aparição mais recente do jantar foi durante a câmara de eliminação de 2018, ao entrar em seu último jogo de câmeras no próximo mês no homônimo PLE em Toronto.

02. Chris Jericho – 08

Chris Jericho está em segundo lugar, com oito aparições na festa da câmara, Jericho participou pela primeira vez no jogo durante a série PLE of Survivor 2002, que também foi a primeira vez que o jogo foi introduzido como mencionado acima. No entanto, sua última aparição foi durante a câmara de eliminação do PLE de 2013, onde ele foi eliminado pela estrela localizada no topo desta lista.

01. Randy Orton – 09

O Randy Orton, Randy Orton, está localizado no topo da lista, pois tem a maioria das aparências nas correspondências da câmera. Orton participou pela primeira vez do jogo durante o Ple Summerslam 2003, enquanto sua nona aparição ocorreu durante a câmara de eliminação de 2024, onde foi eliminado por Drew McIntyre, que finalmente venceu o jogo do ano passado.

Quem você acha que pode se juntar a este clube de elite e fronteira seu nome nos livros de história? Compartilhe seus momentos favoritos da câmara de eliminação na seção de comentários.

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.