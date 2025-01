As melhores técnicas inatas para PvP

Torne-se o honesto

Jujutsu Infinite é o mais recente jogo Jujutsu Kaisen no Roblox e é de longe o melhor jogo de anime que joguei até agora. No jogo, a escolha das técnicas inatas corretas influenciará significativamente o seu desempenho no jogo.

Especialmente se estamos considerando PvP, então é muito importante. Aqui veremos o melhor dos melhores: os métodos de nível S e A, que são bem conhecidos por sua eficácia e variedade no combate jogador contra jogador.

Melhores técnicas amaldiçoadas inatas em Jujutsu Infinito

De acordo com Destructoid, aqui estão as quatro principais técnicas inatas que são as melhores do jogo:

Infinito: potência máxima AoE

Não há dúvida de que o Infinity é o melhor, assim como o Gojo. Esta é uma técnica de nível especial conhecida por suas capacidades de área de efeito (AoE) incomparáveis. Infinity é uma virada de jogo em cenários PvP.

Sua adaptabilidade permite movimentos estratégicos contra seus oponentes, proporcionando uma vantagem tática. Quando você desbloqueia a Expansão de Maestria, o Infinity se transforma na técnica mais poderosa disponível. Sua ampla aplicação tanto em PvP quanto em PvE o torna uma ferramenta essencial para todo jogador sério.

Curse Queen – Domine com um buraco negro

A variante Star Fury da técnica Curse Queen é a próxima da lista. O movimento de colapso total criará um buraco negro que causará danos massivos de AOE. A eficácia desta técnica muda dependendo da sua posição, acrescentando um certo grau de estratégia à sua aplicação. Ao manipular o medidor de massa, você pode liberar uma ampla variedade de possibilidades de movimento, tornando Curse Queen uma ótima opção para batalhas PvP.

Star Rage: um buraco negro de destruição

Star Rage também merece menção por seu movimento Total Collapse, que é semelhante ao efeito de buraco negro de Curse Queen. Não se trata apenas de enfrentar os danos; Trata-se também de dominar o campo de batalha. A influência do medidor de massa na seleção de movimentos mantém você um passo à frente, adaptando-se dinamicamente ao ambiente PvP.

Vulcão: adequado para iniciantes com potencial explosivo

Por último, temos o Vulcão, uma técnica renomada, simples e eficaz. Sua facilidade de jogo o torna excelente para iniciantes, mas a técnica definitiva, Meteor, oferece profundidade para jogadores experientes. Vulcão não é apenas para PvP; Também é eficaz em PvE e fornece um buff de duplo propósito.

Embora métodos lendários como o Vulcão sejam mais comuns do que os de nível especial, eles têm um impacto poderoso, especialmente quando combinados com recursos AoE no Jujutsu Infinite.

